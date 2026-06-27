9 değişiklik… Arjantin’in Ürdün karşısında sahaya çıkması beklenen kadro

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, yarın Pazar sabahı (GMT) oynanacak Ürdün maçı için kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Kaptan Lionel Messi, eleme turları başlamadan önce dinlenmek üzere ilk 11'de yer almayacak, ancak yedek kulübesinden oyuna girebilir. Forvet hattında ise Julian Álvarez ve Lautaro Martínez başı çekecek.

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Arjantinli "TyCS Sports" ağına göre, Tango dansçılarının maça şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Kaleci: Emiliano Martínez.

Defans: Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi ve Gonzalo Montiel (veya Giuliano Simeone).

Orta saha: Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso ve Nico Baz.

Forvet: Julian Alvarez ve Lautaro Martinez.

Bu tahminlere göre, sadece Messi maçın başında dinlendirilmeyecek; Scaloni, kaleci Emiliano Martínez ve forvet Lautaro Martínez hariç, son Avusturya maçı (2-0) kadrosunda ilk 11'de yer alan tüm oyuncuları kapsayan geniş çaplı değişiklikler yapacak.

Arjantin, 10. grubu lider olarak tamamlayarak 32'li turlara yükselmeyi garantiledi ve bir sonraki rakibinin, 8. grupta İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alan Yeşil Burun Adaları olduğunu öğrendi.

Ürdün ise turnuvadan resmen elendi; Avusturya’ya (3-1) ve Cezayir’e (2-1) karşı aldığı iki mağlubiyetin ardından, 10. grupta puansız olarak son sırada yer alıyor.



