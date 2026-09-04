Gabriel Jesus'un Barcelona'ya gelişi ilginç ayrıntılar ve sürpriz gelişmelerle doluydu. Katalan "Sport" gazetesine göre Brezilyalı forvet, Flick'in takımına transfer döneminin son aşamasında, neredeyse bir çırpıda tamamlanan bir anlaşmayla katıldı; oysa bu dosya aylardır Deco'nun masasında duruyordu.

Barcelona'nın Julian Alvarez'e odaklandığı sır değildi; öte yandan Atletico Madrid de en önemli oyuncularından birini gözden çıkarmayı reddettiğini gizlemiyordu. Kısacası tablo, en iyi forvetlerini sunmak için Deco'nun kapısını çalan tüm menajerler için idealdi.

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Sunulan forvetlerin listesi son derece uzundu, ancak burada bizi ilgilendiren isim Jesus. Geçtiğimiz kasım ayının sonunda Brezilyalı, sakatlığından tamamen iyileşmiş ve Arteta'nın yönetiminde normal şekilde antrenman yapmaya başlamıştı. Arsenal, Premier Lig mücadelesinin tam ortasındaydı ve teknik direktör gereğinden fazla değişiklik istemiyordu; buna karşın Jesus, kaybettiği seviyeyi geri kazanmak için yeterli oyun dakikasına ihtiyaç duyuyordu.

Çözüm netti: kış transfer döneminde bir çıkış yolu aramak.

Aralık ayında Deco, Jesus'un Barcelona'yı güçlendirmek için gerçek bir seçenek olabileceğini öğrendi; ekonomik açıdan uygun ve kış transfer dönemi yeniden açıldığında tamamlanabilecek bir transferdi. Elbette Brezilyalının aylarca sahalardan uzak kalmış olması nedeniyle operasyon bazı riskler taşıyordu, ancak bu, Katalan kulübünün ocak ayında yapmaya alışkın olduğu türden beklenmedik hamlelerdendi.

Transferin devre dışı bırakılması

Deco durumu inceledi, ardından Jesus'un gelişini devre dışı bıraktı. Başka bir forvet eklemek için zaman uygun değildi; üstelik bu, fiziksel olarak hazır olmayan ve anında verim sunamayacak bir oyuncuydu. Deco ve Flick, yarı kapasitesiyle bile olsa Lewandowski'nin, Ferran Torres'in yanında sezon sonuna kadar yeterli olacağını düşündü.

Jesus'un dosyası ertelendi, ancak tamamen kapanmadı. Tecrübeli menajer Giovanni Branchini'nin ofisi, "Roc Nation Sports" ajansıyla iş birliği içinde, Brezilyalının adını sürekli gündemde tuttu.

Israrlara rağmen Deco'nun cevabı 2026 yılının ilk yarısı boyunca değişmedi. Oyuncunun tartışılmaz kalitesini takdir ediyordu, ancak Barcelona'nın ihtiyaç sıralamasının başka isimlere öncelik verilmesini gerektirdiğinde ısrar etti. Her zaman olduğu gibi Julian Alvarez tartışmanın dışında kaldı.

Yaz geldi, Dünya Kupası sona erdi ve Barcelona hâlâ merkez forvetiyle ilgili kuşkularına bir çözüm bulamamıştı. Lewandowski'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne resmen ayrılmasıyla temaslar yeniden başladı ve bazı görüşmeler yürütüldü, ancak hepsi ilk aşamalarında eridi; çünkü Deco resmi tutumundan zerre kadar sapmadı: odak noktası hâlâ Alvarez'i kadroya katmaktı.

Ve bir kez daha Jesus'un dosyası Deco'nun masasına açıldı, cevap yine aynıydı: Barcelona için bir seçenek değil. Hatta olası bir transferin ilk rakamlarını öğrenmek ve müzakere yollarını araştırmak için Arsenal ile bir temas dahi kurulmadı.

"B" planı

Bu kez piyasa Deco'ya acımadı. Barcelona'nın birçok transferi ve üstelik iyi kalitede transferler yaptığı kuşkusuz, ancak sportif direktörlüğün en büyük hedefi yolda kayboldu. Alvarez'i kadroya katmanın imkânsız hâle gelmesiyle, önceki aylar boyunca sürekli ertelenen korkutucu "B" planına başvurma zamanı gelmişti.

Deco, Flick'in onayıyla dosyayı yeniden hareketlendirdi. Piyasanın kapanmasından günler sonra, Lautaro Martinez'in kendisi Barcelona ile temaslar olduğunu doğruladı; Belçika'da da Blaugrana'nın Tresoldi'ye ilgisi teyit edildi. Ancak her iki dosya da, farklı ciddiyet derecelerinde ortaya çıkan uzun bir isim listesini göz ardı etmeden söylemek gerekirse, Spotify Camp Nou sahasına ulaşamadı.

Jesus operasyonu, Barcelona'nın Athletic Bilbao karşısındaki maçı sırasında tersine döndü. 27 Ağustos'ta Deco, kesin kararlar alma zamanının geldiğini fark etti. Arsenal'in, 10 milyon euroluk makul bir bedel karşılığında transferi kolaylaştırmaya hazır olduğunu biliyordu; geriye yalnızca oyuncunun maaşı üzerinde anlaşmak kalmıştı.

24 saat içinde transfer kapandı: Brezilyalı maaşını düşürdü, Barcelona ise sözleşmesinde garantili bir üçüncü yıl vermeyi kabul etti. Tüm taraflar anlaşmadan memnun ayrıldı.

Neredeyse kesintisiz süren 9 aylık temaslar sonunda transferin tamamlanmasıyla son buldu ve Jesus artık bir Barcelona oyuncusu oldu. Şimdi geriye şu soru kalıyor: Oyuncu fiziksel hazırlığını geri kazanacak ve uzun süredir ulaşamadığı seviyeye çıkacak mı? Ki bu, 2025 yılının sonlarından itibaren Deco'nun çekincelerine yol açan meseleydi.

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