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87 yıldır kırılamayan rekoru geride bıraktı: Ronaldo, Al Nassr'ı dünya futbolunun zirvesine taşıdı

C. Ronaldo
Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
Premier Lig
Atletico Tucuman - River Plate
Atletico Tucuman
River Plate
Liga Profesional
Portekiz
Suudi Arabistan
Arjantin

"El Kabir" hobisine devam ediyor

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, 87 yıldır kırılamayan bir rekoru bozarak Suudi ekibini dünya futbolunun zirvesine taşıdı.

Nassr, bugün çarşamba günü, Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Suudi başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Abha'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Ronaldo, Brezilyalı Angelo'nun köşe vuruşundan gönderdiği ortayı kafayla ağlara yollayarak başkent ekibinin gollerini açtı.

Suudi Ligi'ni yayınlayan "Thmanyah" kanallarına göre Nassr, dünya futbol tarihinde bir ligde art arda gol atma serisinin en uzun rekorunu eşitledi. Bu rekor daha önce Arjantin ekibi River Plate'in adına kayıtlıydı.

Liga Profesional
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Atletico Tucuman
ATT
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River Plate
RIV

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Arjantin ekibi, 1936 ile 1939 yılları arasında ligde 93 maçta üst üste gol atmayı başarmıştı. Bu rekor, 87 yıl sonra Nassr tarafından kırılana dek ayakta kalmıştı.

"Al-Alami", bu seriye 8 Aralık 2023'te Riyadh'ı 4-1 yendiği maçta başlamış ve Abha karşısında Roshn Ligi'nde üst üste 93. maçta da gol atmayı başardı.

Nassr, önümüzdeki cumartesi günü Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Al-Khaleej'e konuk olduğunda, bu seride tek başına zirveye yerleşmek için altın bir fırsata sahip olacak.

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