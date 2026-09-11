87 saniye sürprizi ortaya çıkardı: El-Hazm, Ehli'yi tarihi rakamlarla sarstı

El-Hazm, bugün cuma akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Ehli'ye erken bir darbe indirdi. Nefes kesen bir anda rakibinin filelerini havalandırmayı başaran ekip, turnuvadaki katılım tarihinde yeni bir rakama imza attı.

Ayrıca oku: Video: El-Deayea, Yassine Bounou'yu şaşırtan bir açıklamayla şoke etti

El-Hazm'ın golü, ilk devrenin uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Ahmed en-Nahli aracılığıyla geldi. İkinci yarının başlamasından birkaç dakika önce kendisine öne geçme fırsatı sunan ideal bir pozisyonu değerlendiren en-Nahli, maçın gidişatı açısından takım için büyük önem taşıyan bir gole imza attı.

En-Nahli'nin golü, El-Hazm için yalnızca geçici bir üstünlük olmakla kalmadı; futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağına göre dikkat çekici bir rakamı da beraberinde getirdi. Bu golle takım, profesyonel ligdeki katılım tarihinde attığı en hızlı ikinci gole imza attı.

"Opta"ya göre El-Hazm, hakemin normal sürenin yerine eklediği bölümün başlamasından yalnızca 87 saniye sonra golünü attı. Böylece bu gol, takımın profesyonel lig tarihindeki en hızlı golleri arasında ikinci sırada yer aldı; 2009'da İttihad karşısında yalnızca 12 saniye sonra gelen golünün ardından.

Buna karşılık El-Hazm'ın golü, Ehli'nin profesyonel ligdeki katılım tarihinde yediği en hızlı ikinci gol oldu. Sergej Milinković-Savić'in Ekim 2023'te rakibin filelerine yalnızca 45 saniye sonra attığı golün ardından gelen bu rakam, iki takım için tarihi bir tesadüfü ortaya koydu.

Bu rakamlar, El-Hazm'ın Ehli karşısında son derece kritik bir anı başarıyla değerlendirdiğini teyit ediyor. Herkesin ilk yarının skorda bir değişiklik olmadan sona ereceğini düşündüğü bir anda rakibini gafil avlayan ekip, devre arasından değerli bir üstünlükle çıktı.

Sürprizler bununla da sınırlı kalmıyor; "Opta" rakamları, El-Hazm'ın ilk devrede iki gol atan tek takım olduğuna işaret ediyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz