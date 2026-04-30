84 kez milli forma giymiş Mohamed Ihattaren, önümüzdeki yaz transfer piyasasına çıkacak

Limburg kulübü Perşembe günü resmi kanalları aracılığıyla Joris Mathijsen'in Fortuna Sittard'ın yeni teknik direktörü olduğunu doğruladı. 46 yaşındaki yönetici, 2029 yılının ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Bu haber bir süredir havada asılıydı, ancak artık resmiyet kazandı. Mathijsen, 1 Haziran itibarıyla göreve başlayacak ve Fortuna'da ayrılan Américo Branco'nun yerini alacak.

Mathijsen, kulübün web sitesi üzerinden atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. “Kulüp yönetimi ile iyi ve yapıcı görüşmeler yaptım. Sezonun ardından göreve başlamayı ve önümüzdeki yıllarda kulübün tüm kademelerini daha da profesyonelleştirmek amacıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Genel müdür Martijn Merks de söz aldı. “Joris’i Fortuna’ya kazandırabildiğimiz ve üstelik Américo’nun ayrılacağının açıklanmasından sonra bunu bu kadar çabuk gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Joris, gözümüzdeki profile mükemmel bir şekilde uyuyor: genç, hırslı, geniş bir ağa sahip ve gençlik akademisinin gelişimine önem veriyor.”

“Görüşmeler keyifli ve yapıcı geçti; kısa sürede aynı fikirdeydik. Joris’in, Fortuna’yı istikrarlı bir Eredivisie takımı olarak daha da güçlendirmeye önemli bir katkı sağlayacağına eminiz,” dedi Merks.

Hollanda milli takımında 84 kez forma giyen Mathijsen, Willem II ve ADO Den Haag'da görev yaptıktan sonra Temmuz ayından beri kulüpsüzdü.

Sittard'da kendisine verilen görevlerden biri de Mohamed Ihattaren'i satmak. Kısa süre önce sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı, böylece Fortuna, oyuncunun ayrılmasıyla en azından bir transfer ücreti elde edecek.