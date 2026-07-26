80 milyon euro Marmuş'u tehdit ediyor: Manchester City, Chelsea'nin yıldızını kapmak için harekete geçti

Pedro Neto'nun ismi, yeni raporların Chelsea kanat oyuncusunun Manchester City'ye transferine yol açabilecek ilk temasları ortaya koymasının ardından yaz transfer sezonunda yeniden gündeme geldi. Görüşmeler henüz başlangıç aşamalarında olsa da, oyuncunun Enzo Maresca nezdinde gördüğü büyük beğeni, bedeli 80 milyon euroya ulaşabilecek bir transferin önünü açabilir.

Manchester City'yi Chelsea yıldızlarından biriyle anlaşmaya yönelik yeni bir girişimle ilişkilendiren haberleri doğrulamak için son günlerde birçok temasta bulundum; bu, kulübün Enzo Fernandez ve Malo Gusto'yu kadrosuna katmaya olan ilgisiyle ilgili daha önce işaret ettiğim bilgilerin ardından geldi.

"CaughtOffside" sitesi şu ifadeleri kullandı: "Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, daha önce birlikte çalıştığı ve potansiyelini iyi bildiği oyuncu Pedro Neto ile anlaşmaya gerçek bir ilgi gösteriyor."

Pedro Neto'ya olan ilgi yalnızca Manchester City ile sınırlı değil; Liverpool da oyuncunun durumunu takip ediyor, ancak ilgisi şimdiye kadar City'nin hamlelerine kıyasla çok daha az ciddi.

Aynı zamanda, Chelsea içindeki etkili kişiler, uygun bir teklif gelmesi halinde Portekizli kanat oyuncusunu satma fikrini gündeme getirdi; transferin bedelinin 80 milyon euro civarında olması öngörülüyor.

Chelsea, mevcut transfer döneminde büyük harcamalar yapmayı sürdürdü; bunların en dikkat çekeni Morgan Rogers ile 117 milyon sterlin karşılığında yapılan anlaşmaydı. Bu durum, kulübü mali dengeyi sağlamak için bazı oyuncuları satmaya zorlayabilir.

Pedro Neto, normal şartlarda Chelsea'nin elden çıkarmak isteyeceği isimlerden olmasa da, kulüp yönetimi oyuncuya biçtiği mali değere uygun teklifleri değerlendirmeye açık görünüyor.

"Dokunulmaz değil"

"CaughtOffside" sitesi şunları belirtti: "Pedro Neto, Chelsea içinde vazgeçilmesi imkânsız oyuncular arasında sınıflandırılmıyor ve geçtiğimiz dönemde geleceğiyle ilgili gerçekten iç görüşmeler yapıldı."

Rapor şu ifadeleri ekledi: "Pedro Neto, Chelsea açısından dokunulmaz bir oyuncu değil. Halihazırda bazı iç görüşmeler yapıldı ve Manchester City ya da başka bir kulübün uygun bir teklif sunması halinde satılması olasılığına dair ilkesel bir onay mevcut."

Şuna işaret etti: "Transferin bedeli 80 milyon euro civarında olacak. Enzo Maresca, Chelsea'de birlikte çalıştıkları dönemden bu yana oyuncuyu hâlâ çok beğeniyor ve fırsat doğarsa onu Manchester City'ye katmaya çalışacak."

Şimdiye kadar transfer resmi görüşme aşamasına girmedi; ancak veriler, önümüzdeki dönemde resmi bir başvurudan önce gelebilecek ilk hamlelerin varlığını doğruluyor.

Aynı zamanda Manchester City'nin, takımı güçlendirme planı çerçevesinde Enzo Fernandez ve Malo Gusto konusunda da Chelsea'nin nabzını yoklaması bekleniyor.

Bu üç oyuncudan hangisinin City yönetimi için öncelik taşıdığı henüz belli değil; özellikle hepsiyle birden anlaşmak gerçekçi görünmediğinden, kulüp önümüzdeki dönemde önceliklerini netleştirmek zorunda kalacak.

Savinho ve Marmoush'un geleceği yeni bir kanat ihtiyacını güçlendiriyor

Savinho'nun bu yaz transfer döneminde ayrılacağına dair artan beklentiler ışığında, Manchester City'nin yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşma ihtiyacı giderek artıyor.

Ayrıca, forma şansı azlığından muzdarip Mısırlı milli oyuncu Omar Marmoush'un geleceğini de belirsizlik sarıyor; mevcut durumu sürerse bu, olası bir ayrılığın kapısını aralıyor.

Chelsea, genellikle oyuncularını İngiltere Ligi'ndeki doğrudan bir rakibe satmayı tercih etmese de, kulüp son yıllarda koşullar uygun olduğunda bu tür anlaşmaları tamamlamaya hazır olduğunu kanıtladı.

Bu yaz Andrey Santos'un Manchester United'a transferine tanık olundu; ayrıca Chelsea daha önce Noni Madueke ve Kai Havertz'i Arsenal'e satmıştı. Bu da yönetimin yerli rakiplerden gelen tekliflerle başa çıkma konusundaki esnekliğini yansıtıyor.