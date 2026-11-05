8 yıllık bir mesaj ve fotoğraf: Hakimi'den Ronaldo'nun emekliliğine yorum

Fas ve Paris Saint-Germain'in yıldızı Ashraf Hakimi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan emekliye ayrıldığını açıklamasının ardından ona duygusal bir mesaj göndererek, bir Dünya Kupası karşılaşmasında kesişen yollarını hatırlattı.

Hakimi, resmi "Instagram" hesabından 2018 Dünya Kupası'ndaki Fas-Portekiz maçından Ronaldo ile birlikte çekildiği bir fotoğraf paylaştı ve İngilizce olarak şu notu düştü: "Her şey için teşekkürler Cristiano, futbol tarihinde sonsuza dek kalacak bir efsane."

Fotoğraf, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası grup aşamasının ikinci haftasında Portekiz'in tek golle kazandığı Fas-Portekiz karşılaşmasına ait.

Maçın tek golünü dördüncü dakikada kafayla kaydeden Ronaldo olmuş, böylece Portekiz'e üç önemli puanı getirmişti. Fas Milli Takımı ise üst üste ikinci yenilgisini alarak turnuvaya erken veda etmişti.

Maçta Hakimi, dünya sahnesindeki ilk duraklarından birinde Fas Milli Takımı'yla ilk 11'de görev yaparken, Ronaldo dördüncü Dünya Kupası katılımında Portekiz'e liderlik ediyordu.

23 yıl süren bir yolculuğun sonu

41 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2003'te başlayan ülke takımıyla olan olağanüstü kariyerine son verdi. 234 milli maça çıkan Ronaldo, bu süreçte 146 gol kaydederek erkek futbolunda milli maç ve milli gol alanında dünya rekorunun sahibi oldu.

Portekiz ile olan yolculuğunda Ronaldo, ülkesini 2016 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımanın yanı sıra 2019 ve 2025 yıllarında iki UEFA Uluslar Ligi kupasına ulaştırdı; ayrıca Dünya Kupası'nın altı farklı edisyonunda gol atan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo'nun kararı futbolu tamamen bırakmak anlamına gelmiyor; yalnızca Portekiz ile olan milli takım serüveniyle sınırlı. Kulüp düzeyinde ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması altında oynamayı sürdürüyor.

Böylece oyunun en önemli efsanelerinden biri, ülke takımıyla yirmi yılı aşan bir sayfayı kapatarak, ardında futbol tarihinde her zaman var olacak rekorlar ve başarılar bırakıyor.