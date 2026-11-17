Cezayirli spiker Hafid Derradji, ülkesinin milli takımının Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Togo karşısında aldığı ağır yenilgiye tepki gösterdi.

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Cezayir Milli Takımı, deplasmanda Togo'ya 3-0'lık ağır bir yenilgiyle boyun eğdi. Ev sahibinin açık üstünlük kurduğu maçta Togo, fırsatlarını değerlendirerek üstünlüğünü üç gole dönüştürürken Cezayir karşılaşma boyunca fileleri havalandıramadı.

Bu sonucun ardından Cezayir, 7 puanla 9. Grup'taki liderliğini korudu ve 6 puanla ikinci sırada yer alan Togo'nun 1 puan önünde kaldı. Zambiya 5 puanla üçüncü, Burundi ise 3 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Elemelerde her takımın iki maçı kalırken grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar finallere katılacak. Bu da Cezayir ve Togo'nun henüz biletlerini garantilemediği, iki vize için mücadelenin dört takım açısından da hâlâ açık olduğu anlamına geliyor.

beIN Sports kanallarında spikerlik yapan Hafid Derradji ise Cezayir teknik ekibinin bir fotoğrafını ve maçın son skorunu gösteren başka bir görseli paylaşarak şu yorumu yaptı: "Rezalet!!!!!!!!"

Maçın ayrıntıları

Togo maça erken baskıyla başladı ve 6. dakikada Cezayir kalesini tehdit etti. Fad Sena'nın ortasına yükselen Kennedy Boateng'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

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Ev sahibi atakları sürdürürken Cezayir, rakibinin hücum yüklenmesiyle başa çıkmak zorunda kaldı. İlk dakikada korner kazanan Togo'da Fad Sena, 9. dakikada uzaktan şansını denedi ancak top kalenin çok uzağından dışarı gitti.

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18. dakikada Togo, güçlü başlangıcını öne geçen golle taçlandırdı. Djene Dakonam'ın pasında ceza sahası içinden şutunu çeken Thibault Klidjé fileleri havalandırdı, takımını öne geçirdi ve Cezayir'i erken baskı altına soktu. Karşılık vermeye çalışan Cezayir'de Yacine Titraoui, 21. dakikada ceza sahası dışından vurdu ancak top direğin yanından auta gitti.

Togo, 25. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Fad Sena'nın ortasına yükselen Klidjé'nin yakın mesafeden kafa vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.

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Ardından su molası nedeniyle maça kısa bir süre ara verildi. Oyun yeniden başladığında ev sahibi ataklarını sürdürdü ve 32. dakikada skoru ikiye katladı.

İkinci gol de Klidjé'den geldi. Fad Sena'nın ortasını değerlendiren Klidjé, altı pas içinden sağ ayağıyla vurarak maçtaki ikinci golünü kaydetti.

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Cezayir tüm çabalarına rağmen farkı azaltamadı. 37. dakikada Ahmed Touba, korner sonrası Abderrahmane Rabah'ın ortasına yükseldi ancak kafa vuruşu üstten ve sol direğin uzağından auta gitti.

38. dakikada Togo, rakibine üçüncü darbeyi vurdu. Duran top sonrası Pierre Nadjombe'nin ortasından yararlanan Kennedy Boateng, yakın mesafeden kafayla attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

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Kevin Denkey 45+3. dakikada bir gol daha bulmaya çalıştı ancak Cezayir kalecisi Melvin Mastil şutu kurtardı. Saadi Redouani ise 45+2. dakikada sarı kart gördü. Hakem, Togo'nun 3-0 üstünlüğüyle ilk yarıyı sona erdirdi.

İkinci yarının başında Cezayir aynı anda üç değişiklik yaptı. Takımın oyun yapısını değiştirmek ve maça geri dönmek amacıyla Moncef Bakrar, Abderrahmane Rabah ve Saadi Redouani'nin yerine Amine Gouiri, Adil Boulbina ve Souhaib Nair oyuna girdi. Ancak bazı denemelere rağmen değişiklikler farkın azalmasını sağlamadı. Bu dakikalarda öne çıkan pozisyon, Thibault Klidjé'nin 49. dakikada savunmaya çarpan şutu oldu. Amine Gouiri ise 51. dakikada sakatlandı ve oyun durdu.

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60. dakikada Cezayir dördüncü değişikliğini yaptı ve Fares Ghedjemis'in yerine Mohamed Amine Amoura oyuna dahil oldu. Togo teknik direktörü ise 75. dakikada Kevin Denkey'i oyundan alarak Kodjo Laba'yı sahaya sürdü.

Bu değişiklikler arasında ev sahibi Cezayir kalesini tehdit etmeyi sürdürdü. Djene Dakonam 67. dakikada dördüncü golü atmaya çok yaklaştı ancak ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Mastil kurtardı. Kodjo Laba da 80. dakikada altı pas içinden yaptığı denemede kaleciyi geçemeyerek bir fırsatı daha harcadı.

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Son dakikalarda Cezayir, onurunu kurtaracak golü bulmak için art arda ataklar yaptı. Malcolm Barcola, 87. dakikada Mohamed Amine Amoura'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kurtardı, ardından 88. dakikada altı pasın sol tarafından vuran Hamad Abdelli'nin denemesinde de kalesini gole kapattı.

Amoura'nın 89. dakikadaki şutu savunmaya çarptı, ardından Adil Boulbina da korner sonrası bir fırsatı daha değerlendiremedi. Kalesini 90+6. dakikadaki son düdüğe kadar gole kapatan Togo, maçı 3-0 kazandı.