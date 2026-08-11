8 oda, 6 banyo ve bir sinema salonu: Muhammed Salah Türkiye'deki sarayında krallar gibi yaşayacak

Türk basını, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Trabzon'da ikamet etmeye hazırlandığı lüks evi ortaya çıkardı. Oyuncu, ailesiyle birlikte kalacağı yer olarak Yalıncak bölgesindeki lüks bir villayı tercih etti.

Türk Haberler sitesi, Salah'ın toplam arsa alanı yaklaşık 975 metrekare olan villayı beğendiğini aktardı ve villanın kapalı yüzme havuzu, sauna, spor salonu ve sinema odası gibi birçok lüks olanağın yanı sıra gelişmiş bir akıllı ev sistemine sahip olduğunu belirtti.

Salah'ın ailesiyle birlikte kalacağı ev, Mısırlı oyuncunun Trabzon'a geldiği ilk günlerde bir otelin kral dairesinde konaklamasının ardından kalıcı ikamet yerine karar vermesiyle netleşmiş oldu.

8 oda ve 6 banyo

Türk sitesinin yayımladığı detaylara göre villa, birçok oda ve tesisi barındırıyor ve tasarımı birkaç kata yayılıyor.

Zemin kat, 120 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olup mutfak, oturma odası, misafir odası ve bir banyonun yanı sıra 45 metrekarelik bir balkon içeriyor.

Birinci kat da 120 metrekare büyüklüğünde olup 3 yatak odası ve 3 banyonun yanı sıra banyo ve giyinme odası içeren bir ebeveyn süiti ile bir çamaşır odası barındırıyor.

Yüzme havuzu ve spor salonu

230 metrekare büyüklüğündeki bahçe katı, başta kapalı yüzme havuzu, sauna, spor salonu ve kış bahçesi olmak üzere bir dizi lüks olanağı barındırıyor.

Bu kat ayrıca bir çalışma odası, bir salon ve mutfak, bir kiler, bir depo ve bir teknik oda içeriyor.

Eğlence olanakları bununla da sınırlı değil; 35 metrekare büyüklüğündeki çatı katı, bir sinema odası ve depolama için ayrılmış bir alan barındırıyor.

En son teknolojiyle donatılmış ev

Villanın ön bahçesinin alanı 270 metrekare, alt bahçesinin alanı ise 485 metrekareye ulaşıyor.

Villa ayrıca özel bir yüzme havuzu, ateş yakma alanı, bahçeye özel bir mutfak, bir duş alanı, bir hobi bahçesi ve çocuk oyunları için ayrılmış bir alan içeriyor.

Ev, farklı bölümlerinin kontrolü için akıllı bir sistem, ses hoparlörü sistemi, güvenlik ve gözetim kameraları, merkezi bir kontrol sistemi ile doğal gazlı ısıtma sistemi, kombi ve yerden ısıtma sistemine de sahip.

Muhammed Salah'ın ailesinin, Mısırlı yıldızın Trabzonspor ile yeni maceurası boyunca ikamet yeri olarak seçtiği eve yerleşmek üzere önümüzdeki dönemde Trabzon'da kendisine katılması bekleniyor.

Bu özellikleriyle Salah, görünen o ki yıldız yaşamıyla yalnızca saha içinde yetinmeyecek; yeşil sahanın dışında da statüsüne yakışan, Türkiye'deki ikameti boyunca kendisine büyük ölçüde mahremiyet ve konfor sağlayacak bir evde yaşayacak.