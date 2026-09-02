8 numaralı oyuncu: Yeni bir Faslı yetenek Suudi Ligi'ne çıkarma yapıyor

Suudi Roshn Ligi, içinde bulunduğumuz 2026-2027 futbol sezonunda yeni bir Faslı yeteneğin ortaya çıkışına tanıklık edecek.

Güvenilir gazeteci Santi Ona, Suudi kulübü Al-Fateh'in, Faslı kulüp Ittihad Touarga'nın oyun kurucusu Hüsam es-Sadık ile içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde anlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Ona, kişisel "X" hesabından yaptığı paylaşımda, es-Sadık'ın hem Faslı kulüple hem de oyuncuyla nihai bir anlaşmaya varılmasının ardından bir sezonluğuna kiralık olarak Al-Fateh'e katılacağını belirtti.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Roshn Ligi'nde forma giyen sekizinci Faslı oyuncu, Al-Fateh'te ise Mervan Sadan ve Murad Batna ikilisinin ardından üçüncü Faslı olacak.

Es-Sadık, Fas futbolunda hızla yükselen yeteneklerden biri olarak görülüyor ve 2024 yılından bu yana Ittihad Touarga'nın A takımında oynuyor.

Hüsam es-Sadık'ın en dikkat çekici performansının, 2025 Dünya Gençler Kupası şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Fas 20 Yaş Altı Milli Takımı ile olduğunu belirtmek gerekir. Oyuncu, 7 maçtan 5'inde forma giymiş, ancak herhangi bir gole katkıda bulunmamıştı.