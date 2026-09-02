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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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8 numaralı oyuncu: Yeni bir Faslı yetenek Suudi Ligi'ne çıkarma yapıyor

Transfers
H. Essadak
Al-Taawoun - Al Fateh FC
Al-Taawoun
Al Fateh FC
Premier Lig
Fas
Fas
Suudi Arabistan

Roshan Ligi yetenek toplamaya devam ediyor

Suudi Roshn Ligi, içinde bulunduğumuz 2026-2027 futbol sezonunda yeni bir Faslı yeteneğin ortaya çıkışına tanıklık edecek.

Güvenilir gazeteci Santi Ona, Suudi kulübü Al-Fateh'in, Faslı kulüp Ittihad Touarga'nın oyun kurucusu Hüsam es-Sadık ile içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde anlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Ona, kişisel "X" hesabından yaptığı paylaşımda, es-Sadık'ın hem Faslı kulüple hem de oyuncuyla nihai bir anlaşmaya varılmasının ardından bir sezonluğuna kiralık olarak Al-Fateh'e katılacağını belirtti.

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21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Roshn Ligi'nde forma giyen sekizinci Faslı oyuncu, Al-Fateh'te ise Mervan Sadan ve Murad Batna ikilisinin ardından üçüncü Faslı olacak.

Premier Lig
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Es-Sadık, Fas futbolunda hızla yükselen yeteneklerden biri olarak görülüyor ve 2024 yılından bu yana Ittihad Touarga'nın A takımında oynuyor.

Hüsam es-Sadık'ın en dikkat çekici performansının, 2025 Dünya Gençler Kupası şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Fas 20 Yaş Altı Milli Takımı ile olduğunu belirtmek gerekir. Oyuncu, 7 maçtan 5'inde forma giymiş, ancak herhangi bir gole katkıda bulunmamıştı.

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