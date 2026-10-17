Barcelona bu sezona olağanüstü bir başlangıç yapıyor; hücum gücü ve yıldızlarının parlak performansı sayesinde rakipleri üzerinde üstünlük kurdu. Ancak gerçek sınav, büyük karşılaşmalarla dolu yoğun bir haftayla birlikte yaklaşıyor. Bu hafta, Katalan ekibinin gerek ülke içinde gerek Avrupa'da bu formu sürdürebilme kapasitesini ortaya koyabilir.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Barcelona farklı kulvarlardaki ilk 10 maçında 43 gol kaydederek hücum gücünü ortaya koydu. Raphinha 8 maçta 14 gol atarken, Lamine Yamal 10 maçta 8 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Barcelona sınavlar serisine bugün cumartesi günü Real Betis karşılaşmasıyla başlayacak; ardından önümüzdeki salı Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile beklenen dev randevuya çıkacak, 25 Ekim Pazar günü ise Real Madrid karşısında El Clasico'ya çıkacak.

İspanya Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Real Betis, hem ülke içinde hem Avrupa'da güçlü bir başlangıç yaptı. Bu durum, karşılaşmayı Barcelona için önemli bir sınav haline getiriyor. Rapora göre Real Madrid'in 6 puan geride olduğu düşünüldüğünde, maçın sonucunun El Clasico öncesinde zirve yarışına da etkisi olacak.

Tüm gözler ayrıca Prens Parkı'nda oynanacak Barcelona - Paris Saint-Germain maçına çevrilmiş durumda. Yüksek seviyede futbol oynayan iki takım arasındaki bu merakla beklenen karşılaşma, hem turnuvanın değeri hem de Avrupa'da saygınlık kurma arzusu nedeniyle önem taşıyor.

Barcelona'nın zorlukları yalnızca rakiplerinin gücüyle sınırlı değil; maç yoğunluğunun yönetilmesi ve oynanan dakikaların dağıtılması da bu yoğun dönemde yorgunluğu önlemek ve oyuncuların hazır olmasını sağlamak adına belirleyici iki unsur olacak.

Hazırlık cephesinde ise Barcelona içindeki durum nispeten iç rahatlatıcı görünüyor. Frenkie de Jong ve Raphinha takımla birlikte antrenmanlara döndü; Andreas Christensen ve Roony Bardghji ise yok.

Ancak Raphinha, Brezilya Milli Takımı ile oynadığı sırada yaşadığı son sakatlıkların ardından dikkatli bir şekilde yönetilmeye ihtiyaç duyuyor. Teknik direktör Hansi Flick, oyuncunun ilk 11'de yer alma isteğinin farkında olduğunu söyledi ancak önümüzdeki maç yoğunluğu nedeniyle dönüşünün kademeli olması gerektiğini vurguladı.

Lamine Yamal'ın oynadığı süre de teknik ekibin ilgisini çekiyor. Genç yıldız, sezon başından bu yana 851 dakika sahada kalarak Juan Garcia'yı geride bırakıp Barcelona'da en çok süre alan oyuncu konumuna yükseldi. Pedri ise 666 dakika forma giydi.

Buna karşın Flick büyük bir endişe içinde görünmüyor. Yamal'ın futbolun keyfini aldığını belirten teknik direktör, aynı zamanda oyuncunun süresinin akıllıca yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

Galibiyetleri sürdürme hedefi ile büyük karşılaşmaların baskısı arasında Barcelona, önündeki dönemin ana hatlarını çizebilecek bir haftaya giriyor. Üst üste gelecek sınavlar, takımın ağır toplarla karşı karşıya gelirken parlaklığını koruyup koruyamayacağını ortaya koyacak.