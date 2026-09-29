Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Körfez Arap Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki Irak karşılaşmasında takımın yapısını neredeyse tamamen değiştirmeye karar verdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez turnuvasında grup aşamasının üçüncü ve son turunda, birazdan Cidde'deki İnma Stadı'nda Irak Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk on birinde, geçtiğimiz cumartesi günü grup aşamasının ikinci turunda Umman'ı 3-0 mağlup eden kadroya göre 8 değişiklik yer aldı; bu değişiklikler, "Yeşiller"in yarı finale çıkışını fiilen garantilemesinin ardından yapıldı.

Donis; kaleci Muhammed el-Uveys'i, kanat oyuncusu Sultan Mendeş'i ve bek Muhammed Ebu'ş-Şamat'ı kadroda tuttu, geri kalan oyuncuları ise değiştirdi. Bunların başında, Umman galibiyetinde iki gol atan Firas el-Bureykan geliyor.

Yunan teknik direktör ayrıca hücum düzenini de değiştirmeye karar verdi ve Abdullah el-Hamdan ile Abdullah Âl Salim olmak üzere iki net forvete güvendi; bu ikiliye Sultan Mendeş ve Ebu'ş-Şamat yardımcı olacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı maça, 6 puanla A Grubu'nun lideri olarak çıkıyor ve yarı finale çıkışını resmen garantiledi; Irak Milli Takımı ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

"Yeşiller"e A Grubu liderliği için bir puan yetiyor; "Rafidan Aslanları" ise tur atlamayı garantilemek için aynı puana ihtiyaç duyuyor, liderliği kapmak içinse tek çare galibiyet olacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Muhammed el-Uveys

Savunma: Nevaf Buşel - Abdulilah el-Amri - Cihad Zikri - Zekeriya Hosavi

Orta saha: Muhammed Ebu'ş-Şamat - Abdullah el-Hayberi - Nasır ed-Devseri - Sultan Mendeş

Hücum: Abdullah el-Hamdan - Abdullah Âl Salim