2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri, Avrupa’nın açık bir hakimiyetine sahne oluyor; kıta kıtasından 6 milli takım, Arjantin ve Fas’ın yanı sıra ilk sekize girmeyi başardı. Ancak, 76 yıldır ilk kez hiçbir Avrupa takımının yer almayabileceği tarihi bir finalin yolu hâlâ açık.

Çeyrek finale yükselenler listesinde Fransa, İspanya, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Norveç olmak üzere 6 Avrupa takımı yer alırken, Avrupa dışından sadece Arjantin ve Fas olmak üzere iki takım bulunuyor.

Bu, 1994 ABD Dünya Kupası’ndan bu yana Avrupa kıtası dışında düzenlenen bir Dünya Kupası’nda görülen en büyük Avrupa katılımıdır; o turnuvada 7 Avrupa takımı çeyrek finale yükselmişti.

İronik olan ise, o turnuvada Brezilya milli takımı, karşılaştığı Avrupa takımlarını geride bırakarak şampiyonluğu kazanmıştı.

O turnuva sırasında “Seleção”, çeyrek finalde Hollanda’yı, ardından yarı finalde İsveç’i eleyerek finalde İtalya’yı penaltı atışlarında mağlup etmişti.

Son turnuvalarda ise çeyrek finallere kalan Avrupa takımlarının sayısı azaldı; 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda sadece 4, 2010 Güney Afrika’da 3, 2002 Güney Kore ve Japonya’da ise 4 takım çeyrek finale yükseldi.

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Fas ve Arjantin farklı yollarda

Avrupalıların sayıca üstünlüğüne rağmen, kura çekimi Arjantin ve Fas'ı ayrı yollarda bıraktı; bu da her iki takıma da yoluna başarıyla devam etmeleri halinde finale yükselme şansı tanıyor.

Arjantin milli takımı çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak ve yarı finalde İngiltere ile Norveç arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan, Fas milli takımı merakla beklenen bir karşılaşmada Fransa ile karşı karşıya gelecek; bu maçın galibi ise yarı finalde İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibini bekleyecek.

76 yıldır Avrupa'sız bir final yok

1950 yılındaki turnuvadan bu yana, yani 76 yıldır, Dünya Kupası'nda hiçbir Avrupa takımının yer almadığı bir final maçı yaşanmadı.

O turnuva farklı bir sistemle düzenlenmişti; dört grubun birincileri, şampiyonun belirlendiği bir final grubuna yükselmiş ve Uruguay, "Maracana" stadyumunda Brezilya'ya karşı tarihi bir galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Günümüzde uygulanan eleme sisteminde ise, Dünya Kupası finali sadece bir kez Avrupa dışından iki takım arasında oynanmıştı; bu, 1930’daki ilk turnuvada Arjantin ile Uruguay’ın finalde karşılaştığı maçtı.