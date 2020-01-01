75 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiler!

Mısır'da bir 3. Lig kulübü, 75 yaşındaki futbolcuyu transfer ederek Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

3. Lig kulüplerinden 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bahader sahaya çıktığı takdirde, dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu rekorunu saak Hayik'ten devralacak. Hayik, 73 yaşındayken İsrail 4. Lig ekiplerinden Or Yehuda ile Nisan 2019'da sözleşme imzalamıştı.

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Mısır Futbol Federasyonu, Bahader transferinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Mısır Futbol Federasyonu ara transfer döneminde dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusunun kaydını yaptı. Ezz El-Din Bahader 75 yaşında ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Bahader'in sözleşme detayları ise paylaşılmadı.