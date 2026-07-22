Ünlü gazeteci Ben Jacobs’un bildirdiğine göre, Blues’un orta saha oyuncusu için yaptığı teklif sonuçsuz kaldı. Sunulan yaklaşık 75 milyon avroluk transfer ücreti, AFC Bournemouth için yetersiz bulunmuş. Jacobs’a göre teklif derhal reddedildi.

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Scott’ı Stamford Bridge’de yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçası olarak görmüş. Ancak Bournemouth, 22 yaşındaki oyuncuyu bu yaz satmak istemiyor; Chelsea’den önce Arsenal, Manchester City ve Manchester United gibi üç Premier Lig devine de teklifleri reddetmiş olduğu söyleniyor.

Bournemouth, 2028'de sona erecek olan Scott'ın sözleşmesini uzatmak istiyor; bu konudaki görüşmelerin Mart ayından bu yana ara sıra sürdüğü belirtiliyor. Ancak Jacobs'a göre, orta saha oyuncusu şu anda geçen sezon Premier Lig'i altıncı sırada tamamlayan kulüple 2028'in ötesine uzanan bir sözleşme imzalamaya niyetli değil. Bournemouth’un 2027 için bir çıkış maddesi ekleme teklifi bile Scott’ı ikna etmeye yetmez.

FC Chelsea: Enzo Fernandez kalırsa bile yeni bir orta saha oyuncusu transfer edilecek mi?

Genç İngiliz oyuncu sözleşme uzatmasını kesin olarak reddederse bile, Bournemouth onu en azından bir yıl daha kadrosunda tutmak isteyecektir. 2027'de ise milyonlarca sterlinlik bir transfer gerçekleşebilir.





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Bu arada Chelsea, orta sahanın merkezine ilginç potansiyel transferler arayışında. Enzo Fernandez'in olası ayrılışı, bu alana kesinlikle yeni bir dinamizm getirecektir. Blues’un, bir kulübün Fernandez için en az 140 milyon euro teklif etmesi halinde Arjantinli milli oyuncuyu satmaya hazır olduğu söyleniyor. Ancak yeni dünya ikincisi olan oyuncunun kalması durumunda bile yeni bir orta saha oyuncusunun transferi oldukça olası görünüyor.

Bu durumda Scott'ın adı yeniden gündeme gelebilir. Scott, Bournemouth formasıyla sergilediği istikrarlı performanslarla İngiltere'nin en büyük kulüplerinin ilgisini çekmiştir. Geçtiğimiz sezon Scott, 38 lig maçının 37'sinde ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda üç gol attı ve bir asist yaptı.