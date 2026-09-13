Bir İspanyol basın raporu, bugün pazar günü, Real Madrid oyuncusu Fildişili Yan Diomande'nin kraliyet formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta zayıf bir performans sergilediğini belirtti.

"Mundo Deportivo" gazetesi şunları yazdı: "Fildişi Sahili doğumlu oyuncu, Real Madrid ile ilk kez ilk 11'de yer aldı ve Rayo Vallecano karşısındaki maçında kimsenin dikkatini çekmedi."

Diomande, Rayo Vallecano'ya karşı oynanan (4-1) maçta Real Madrid ile ilk kez ilk 11'de forma giydi. Real Madrid tarihinin en pahalı oyuncusu, maç boyunca kayda değer bir ilgi görmedi ve kulübün onu kadrosuna katmak için büyük bir meblağ (140 milyon euro) yatırmasını haklı çıkaracak dikkate değer hiçbir işaret gösteremedi.

Diomande, Rayo Vallecano karşısında 75 dakika oynadı ve üç ortayla en çok orta gönderen ikinci oyuncu oldu; 23 dakika sahada kalan Arda Güler ise beş orta göndermeye çalıştı.

Diomande maç boyunca topa 46 kez dokundu, kaleye yalnızca bir şut çekti ve o da isabetsizdi; iki gol fırsatı yarattı.

Sahada geçirdiği 75 dakika boyunca dört kez çalım denedi ve bunların üçünde başarılı oldu. Bu istatistikler, Diomande'nin oyunun akışına sınırlı etkisini yansıtıyor.

Mourinho maçtan sonra şunları itiraf etti: "Diomande giderek gelişecek. Yüksek seviyedeki Avrupa futbolundaki tecrübesi az. Bu sezon Leipzig ile oynadı ve onun dışında pek fazla oynamadı. Taktiksel olarak öğrenmesi gereken çok şey var."

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