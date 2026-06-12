%75... 2022 Dünya Kupası ile 2026 açılış töreni arasındaki tuhaf bir çelişki

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı, sadece 90 dakika içinde 3 kırmızı kartın gösterilmesiyle, bir önceki turnuvaya kıyasla ilginç bir tezat sergiledi.

Dün Perşembe akşamı oynanan ve ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği maçta, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, Afrika kıtasını temsil eden takımın oyuncularına iki kez, turnuvanın ev sahibine ise bir kez kırmızı kart gösterdi.

Brezilyalı hakem, 50. dakikada Güney Afrika oyuncusu Sifilo Situlu'yu oyundan attı. Maçın son dakikalarında ise 84. dakikada "The Boys" oyuncusu Thimba Zwane ve 90+2. dakikada Meksikalı César Montes oyundan atıldı.

Bu, Dünya Kupası tarihinde açılış maçında ilk kez 3 kırmızı kartın gösterildiği maç oldu.

2026 Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart gösterilirken, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda 64 maç boyunca sadece 4 kırmızı kart gösterilmişti.

Bu, Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçın, geçen turnuvanın toplam kırmızı kart sayısının %75'ini oluşturduğu anlamına geliyor.

Katar'da kırmızı kart gören oyuncular şunlardı: Galli Wayne Hennessey (İran karşısında), Kamerunlu Vincent Aboubakar (Brezilya karşısında), Hollandalı Denzel Dumfries (Arjantin karşısında) ve Faslı Walid Shadiri (Portekiz karşısında).