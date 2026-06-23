72 dakika yeterliydi!.. Koulibaly, Senegali'nin hayallerini yıktı ve takım arkadaşları onu sahadan attı!

Senegal’ı 2026 Dünya Kupası finaline taşımak isteyen Kalidou Koulibaly’nin hayali, korkunç bir kabusa dönüştü. “Teranga Aslanları”nın kaptanı, Fransa’ya (1-3) ve Norveç’e (2-3) karşı üst üste aldığı iki yenilginin ardından, ülkesinin grup aşamasından erken elenme eşiğine gelmesinin başlıca nedeni haline geldi.

Sosyal medya platformları, birkaç hafta önce ülkesinin finale yükselme hedeflerinden emin bir şekilde bahseden 35 yaşındaki defans oyuncusuna yönelik benzeri görülmemiş ve sert eleştirilerle çalkalandı. Cesur açıklamaları, felaket niteliğindeki savunma hatalarının ardından alay konusu haline geldi.

Neden finale çıkamıyoruz?

Koulibaly, turnuva başlamadan önce heyecan verici açıklamalarda bulunmuştu. Fransız RMC kanalına verdiği röportajda, “Hedefim, Senegali mümkün olan en uzağa taşımak. Neden finale çıkmayalım ki?” demiş ve kendinden emin bir şekilde, “Benim için Senegal, dünyanın en iyi takımı” diye eklemişti.

O zamanlar “Her şey zihinsel güç ve özgüvenle ilgili” diye vurgulayan Koulibaly, “Dünya Kupası’nda harika bir performans sergileyebileceğimizi biliyoruz. Beklentilerimiz çok yüksek. En azından çeyrek finali geçmeyi umuyoruz; bu bizim ilk hedefimiz” demişti.

Hırsdan felakete

Ancak gerçek, Koulibaly ve takım arkadaşları için acı oldu. Senegal milli takımı, ilk yarıda büyük bir çekişme yaşansa da Fransa’ya 1-3 yenilerek turnuvaya başladı. Ardından, Erling Haaland’ın parladığı maçta, pahalıya mal olan savunma hataları nedeniyle Norveç’e 2-3 yenildi.

Senegal, Dünya Kupası tarihindeki ilk kez grup aşamasında arka arkaya iki maç kaybetti ve puan alamadan 9. grubun son sırasında yer alarak turnuvadan erken elenmenin eşiğine geldi.

Taraftarların öfkesi ve şiddetli eleştiriler

Senegal’deki sosyal medya platformları, iki yenilgiye doğrudan katkıda bulunan felaket niteliğindeki savunma hataları nedeniyle ulusal kahramandan günah keçisine dönüşen Koulibaly’ye yönelik sert eleştirilerle çalkalandı.

Senegalli “SeneNews” sitesi, 72. dakikada Koulibaly’nin oyundan alınmasının teknik direktör Babi Thiaw’ın teknik bir kararı olmadığını, aksine saha içindeki takım kaptanlarının baskısı sonucu gerçekleştiğini ve bunun turnuvanın en tartışmalı anlarından biri olduğunu ortaya koydu.

Site, Sadio Mané ve Idrissa Gana Gaye ikilisinin bu kararda kilit rol oynadığını da ekledi; ikili, Norveç karşısında durumu düzeltmek amacıyla Suudi Hilal'in savunma oyuncusunun oyundan çıkarılmasını talep etmişti.

Senegalli taraftarlar, takımın son turda Irak’ı yenip diğer sonuçlara da bağlı olarak gruplarda üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takımdan biri olarak tur atlamayı ummadığı, ilk turdan elenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, Koulibaly’nin finale yükselmeyle ilgili önceki açıklamalarını alay konusu yaptı.

Son kurtuluş senaryosu

Senegal, Irak ile kader maçı oynayacak. Üçüncü sırayı alan en iyi takımlar arasında yer alarak tur atlamayı garantilemek için büyük farkla kazanması ve diğer gruplardaki sonuçlara da güvenmesi gerekiyor; ancak bu karmaşık senaryo, ulaşılması zor görünüyor.

En büyük soru ise şu: Kouliabaly, rotasını düzelterek ülkesinin hayalini kurtarabilecek mi, yoksa cesur açıklamaları “Teranga Aslanları” tarihinin en büyük hayal kırıklığının tanığı olarak kalacak mı?