Spotify Camp Nou artık yalnızca Barcelona'nın maçlarına ev sahipliği yapan bir sahne olmaktan çıkıyor; VIP koltuklarının uzun vadeli lisanslarının satışından 700 milyon euro getirebilecek yeni bir modelin kapılarını aralamasının ardından, kulübün en önemli ticari varlıklarından birine dönüşüyor.

Barcelona, kulübün ağırlama hizmetlerinin geliştirilmesi ve pazarlanmasındaki stratejik ortağı Legends Global şirketiyle iş birliği içinde, 15 ya da 30 yıl süreli sözleşmeler ve bir peşinat karşılığında 2000 VIP koltuğunu satışa çıkardığını açıkladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre kulüp, bu koltuklardan sözleşme süresi boyunca yaklaşık 700 milyon euro tutarında garantili gelir elde etmeyi hedefliyor; satış işleminin ise yaklaşık iki buçuk sezona yayılması planlanıyor.

Bu model, müşterilere sözleşme süresi boyunca Camp Nou'nun ayrıcalıklı bölgesindeki bir koltuk için özel bir lisansın yanı sıra ağırlamaya özgü bir dizi hizmet ve avantaj sunuyor.









Barcelona, ilk aşama kapsamında halihazırda 5000 VIP koltuğunu satmış ve farklı sürelere sahip sözleşmeler aracılığıyla 380 milyon euroyu aşan garantili gelir elde etmişti; ayrıca Spotify Camp Nou'daki tüm localar ve tribün bölmeleri de tamamen satıldı.

Bu ticari modelin genişlemesiyle birlikte Barcelona, sahasını yalnızca maç ve bilet gelirlerine değil, aynı zamanda ağırlama hizmetlerine ve taraftarlar ile kurumsal sektörden müşterilerin çekilmesine de dayanan başlıca bir gelir kaynağına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Böylece Barcelona, stadın yeniden sahneye dönmesiyle eş zamanlı olarak uzun vadeli gelir için yeni kanallar açarken, Camp Nou'yu devasa bir ticari varlık olarak değerlendirmeye devam ediyor.