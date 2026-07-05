70 milyonluk engel, Barcelona'nın hayalini sekteye uğratıyor... Anlaşmayı kurtarmanın tek yolu!

Barcelona, Milan ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Rafael Leão’yu kadrosuna katma çabasında büyük bir mali engelle karşı karşıya; zira İtalyan kulübü, oyuncunun bedelini 60 ila 70 milyon avro arasında belirledi. Bu rakam, Katalan kulübünün mevcut mali imkânlarını çok aşıyor; bu nedenle, transferi tamamlamak için tek seçenek, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama olarak görünüyor.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Barcelona'nın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunu araştırdığını bildirdi. Öte yandan, haberlere göre Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, gelecek planlarında bu oyuncuya yer vermiyor ve bu da oyuncunun ayrılmasına yol açıyor.

Barcelona’nın mali krizi, kulübün Anthony Gordon’u transfer etmek için 70 milyon avro ve ek olarak 10 milyon avro daha harcamasının ardından daha da ağırlaşıyor. aynı zamanda 100 milyon avroyu aşacak bir transferle Julian Alvarez’i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu durum, Katalan kulübünün kasasının şu anda ek mali yükleri kaldıramayacağı anlamına geliyor.

Bu engellere rağmen, İtalyan gazetesinin elde ettiği bilgilere göre Milan, zorunlu satın alma şartlı kiralama seçeneğini göz ardı etmiyor. Bu formül, Barcelona’ya ödemeleri erteleyip birden fazla sezona yayma fırsatı verebilir ve bu da sınırlı bütçe üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

Liao, yarın Pazartesi günü Dünya Kupası son 16 turunda İspanya milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanırken, taraftarların gözü önünde kendini kanıtlamak için altın bir fırsat yakaladı.

Liao, grup aşamasındaki üç maçın hepsinde yedek olarak sahaya çıkmış, ardından 32'li turda Hırvatistan karşısında Portekiz formasıyla ilk kez ilk 11'de yer almıştı. Bu maçta 90 dakika boyunca sahada kalan Liao, uzatma dakikalarında Gonzalo Ramos'un golünü hazırlamıştı.

Barcelona’nın sportif direktörü Deco’nun, Dünya Kupası’ndaki bazı maçları izlemek üzere ABD’de olması bekleniyor. Bu durum, Liao’nun transferi konusunda nihai bir karar vermeden önce onun performansını yakından takip etme olasılığını artırıyor.