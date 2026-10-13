Sky'ın haberine göre Schade'nin kış transfer döneminde ayrılması ihtimal dahilinde, ancak Brentford bu konuda net koşullar belirliyor. Buna göre Schade'nin ocak ayındaki bonservis bedeli 70 milyon avroyu aşacak.

Alman millî futbolcuyla ilgilenen kulüplerin sayısı hayli fazla. Sky'a göre birçok kulüp şu anda Schade'yi yakından inceliyor. Eylül ayı sonunda Liverpool'un girişimlerde bulunduğu bildirilmişti. Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın da Schade'yle ilgilenen diğer Premier Lig devleri olduğu belirtiliyor.

Brentford ile sözleşmesi 2028'de sona erecek 24 yaşındaki futbolcunun kışın transfer olup olmayacağı, ilgilenen kulüplerden birinin Brentford'un yüksek bonservis talebini karşılamaya hazır olup olmamasına bağlı. 2023'te SC Freiburg'dan İngiltere'ye transfer olan Schade, bu sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk altı Premier Lig maçında üç gol attı. Brentford ile 2026/27 sezonunda henüz yenilgi yaşamadı (iki galibiyet, dört beraberlik). Takımı şu anda ligde dördüncü sırada.

Kevin Schade, Almanya Millî Takımı'nın son iki maçına ilk 11'de başladı

Almanya Millî Takımı'nda ilk maçına Mart 2023'te çıkan Schade, son olarak yeni teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki ilk millî maçlar için açıklanan kadronun ilk bölümüne çağrılmıştı. Brentfordlu futbolcu, Hollanda'daki 1-1'lik maçta da Yunanistan'a karşı 0-1 kaybedilen maçta da sol kanatta ilk 11'de başladı. Bunlar Schade'nin altıncı ve yedinci millî maçlarıydı. Ancak beklenen etkiyi yaratamadı.

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Schade 70 milyon avronun üzerinde bir bedelle transfer olursa Brentford'un transfer rekorunu kırabilir. İngiliz birinci lig kulübünün bugüne kadarki en yüksek bedelli satışı Bryan Mbeumo. Hücum oyuncusu, 2025'te 75 milyon avro bonservis bedeliyle Brentford'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

İngiliz kulübü, Schade için 2023'te Freiburg'a toplam 26 milyon avro ödemişti. Potsdam doğumlu futbolcu, Brentford'da geçirdiği yaklaşık dört yılda toplam 120 maça çıktı ve 25 gol attı.