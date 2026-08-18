Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire, Kırmızı Şeytanlar formasıyla sekizinci sezonunu oynamaya hazırlanırken geleceğin getireceklerine dair heyecanını dile getirdi. Maguire, kulüpte pek çok iniş çıkışı ve duygusal anı yaşadı; Ole Gunnar Solskjær yönetimindeki kısa süreli sıçramalardan başlayarak Erik ten Hag'ın çelişkili döneminden geçip Portekizli Ruben Amorim'in fırtınalı sürecine kadar uzanan bir yolculuk.

O yıllar boyunca yaşanan tüm takım ve bireysel tökezlemelere rağmen Maguire, kadro içindeki önemi ve varlığından hâlâ keyif alıyor. Maguire, "Sky Sports"a verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu kulüpte oynamak bir çocukluk hayaliydi, dolayısıyla sekizinci sezonumu oynamak için burada olmam büyük gurur duyduğum bir şey. Mesele kişisel olarak ben değilim; kariyerimin bu aşamasında istediğim şey, kupalar kazanan başarılı bir takımın parçası olmak. Bu da bu sezon hepimizin peşinde koştuğu hedef; tüm turnuvalarda son ana kadar mücadele etmek istiyoruz."

2026-2027 sezonunun başlamasına birkaç gün kala, büyük değişimler yaşayan bir ligde United'ın şampiyonluk için mücadele edebilme kapasitesine dair soru işaretleri hâlâ havada. İngiliz savunmacı bu konuda şu yorumu yaptı: "Geçen sezona kıyasla performansımızı iyileştirmek istiyoruz. Herkes Premier Lig'i kazanmayı arzuluyor; bizim de hedeflediğimiz ve bu büyüklükteki bir kulübün gerektirdiği şey bu. Formumuzda olduğumuzda mücadele edebileceğimize ve her rakibi yenebileceğimize tam anlamıyla inanıyoruz, çok heyecanlı bir sezon bekliyoruz."

Takımın Dublin'deki kampı sırasındaki genel atmosfer, oyuncular arasındaki yakınlığı ve sıkı bağları ortaya koydu. Soyunma odası kültürünün yeniden düzenlenmesindeki pay Amorim dönemine ait olsa da, takım şu an bu disiplinin meyvelerini teknik direktör Michael Carrick yönetiminde geçirdiği altı aylık başarılı bir dönemin ardından topluyor. Maguire, mevcut kadronun kulüpteki süresi boyunca birlikte çalıştığı en uyumlu gruplardan biri olduğunu vurgulayarak, birlikte vakit geçirmenin ve galibiyetler almanın takıma daha büyük bir kenetlenme kazandırdığını belirtti.

Konuşmanın tonu, ister kariyerinin son yıllarını değerlendirme arzusundan ister takımın kupa sehpalarına yakın olduğuna dair sezgisinden kaynaklansın, Maguire'da net bir kararlılığı yansıtıyor. Bununla birlikte kulübün transfer piyasasında kadrosunu güçlendirme ihtiyacı hâlâ sürüyor; özellikle Mason Mount ve Manuel Ugarte'nin sakatlığının ardından sol bek ve orta saha mevkilerinde bir eksiklik söz konusu. Maguire bu konuda şunları söyledi: "Kulübün, en yeni ve en iyi oyunculardan istedikleri kadarını getirebileceği bir yaşa ulaştım. Tek istediğim kupalar kazanmak ve onları kazanma konusunda açgözlü olmak; yönetimin kadroyu güçlendirmek için doğru isimleri kadroya katmak adına sıkı çalıştığından eminim."

Maguire'ın rolü, 2019 yılında 80 milyon sterlin karşılığında katılmasından bu yana yalnızca sahadaki performansla sınırlı kalmadı; 33 yaşında Carrick'in savunma hattındaki merkezi konumuna rağmen, kendisinden sonraki dönemi devralmaya hazırlanan yükselen kuşak için bir yol gösterici rolü üstlenmiş durumda. Ayden Heaven ve Leny Yoro gibi isimler, son 18 ayda büyük potansiyel gösteren umut vadeden kartlardan; bunların yanında taraftarların sosyal medyada "Küçük Maguire" lakabını taktığı genç Dan Armer (18 yaşında) da bulunuyor.

Liderlik rolüne ve bu gençleri yönlendirmeye dair Maguire sözlerini şöyle noktaladı: "Bu rol benim için doğal bir şekilde geliyor ve onlara muhteşem bir kariyer diliyorum. Umudum, bundan beş ya da altı yıl sonra Leny, Ayden ve Dan'in takımın savunma hattının liderliğini paylaştıklarını görmek. Gerekli donanıma sahipler ve yaşları küçük olsa da baskı ve sürekli analiz altında öğreniyorlar. Umarım gelecekte bu kulübün savunmasında ve futbol dünyasında en güçlü ikili, asli ikili haline gelirler."