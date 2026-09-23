Irak Milli Takımı, Umman ile oynadığı turnuvadaki ilk maçının daha 6. dakikasında Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının gol hesabını açtı.

Irak Milli Takımı, bugün çarşamba günü Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda Arap Körfezi Kupası'nın grup aşamasının ilk turunda Umman Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın başlamasından yalnızca 6 dakika sonra Muhammed Kasım, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra sol ayağıyla güçlü bir vuruşla ağlara göndererek Irak Milli Takımı'nın ilk golünü kaydetti.

Bu gol, Körfez turnuvasının yirmi yedinci edisyonundaki ilk gol oldu; "Transfermarkt" sitesine göre bu, 24. maçına çıkmasına rağmen Muhammed Kasım'ın Irak Milli Takımı ile attığı üçüncü goldü.

İlginç olan, Kasım'ın Irak Milli Takımı ile attığı ilk iki golün de yine Arap Körfezi Kupası'nda açılış golleri olması; tam olarak 7 yıl önce, 2019 edisyonunda.

Kasım bu iki golü tek bir maçta, yine Körfez 24 turnuvasının ilk maçında kaydetmiş ve "İki Nehir Aslanları"nı Katar karşısında 2-1'lik galibiyete taşımıştı.

29 yaşındaki oyuncu, daha sonra Körfez 25 ve 26 edisyonlarında yer almamış; mevcut edisyonda yeniden sahneye dönerek Irak'ın ve genel olarak turnuvanın ilk gollerini kaydetmeye geri dönmüştü.