Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) bugün, salı günü Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuyla ilgili verdiği karar, Fas için olumsuz bir tabloyu pekiştirdi: CAS önündeki uyuşmazlıkları art arda kaybetmesi.

Reklam

Son yedi yılda üçüncü kez, İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin koridorları, Fas kulüplerinin ve milli takımlarının büyük kıtasal uyuşmazlıklarındaki beklentilerini boşa çıkaran kritik bir durağa dönüştü.

Wydad'ın Esperance karşısında yaşadığı şok

İlk şok, Fas temsilcisi Wydad ile Tunus ekibi Esperance'ı karşı karşıya getiren 2019 Afrika Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili.

Kriz, 31 Mayıs 2019'da Rades Olimpiyat Stadı'nda, Tunus'un Esperance Sportive'i ile Fas'ın Wydad Athletic'i arasında oynanan Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşında başladı. Rabat'taki ilk maç 1-1 berabere sona ermişti.

59. dakikada Esperance 1-0 öndeyken Gambiyalı hakem Bakary Gassama, Wydad'ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ve herkes Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin arızalı olduğunu fark etti.

Reklam Reklam

Wydad oyuncuları pozisyon incelenmeden maça devam etmeyi reddetti. Hakem de yaklaşık bir buçuk saat sonra Fas ekibini sahadan çekilmiş sayarak karşılaşmayı bitirdi.

Related Topics

CAF Yürütme Kurulu maçın tarafsız sahada tekrarlanmasına karar vermesine rağmen Esperance ve Wydad, CAS'a itiraz etti.

31 Temmuz 2019'da mahkeme, Yürütme Kurulu'nun yetkili olmadığı gerekçesiyle tekrar kararını bozdu ve dosyayı yetkili kurullara gönderdi. Bu kurullar da şampiyonluğu Esperance'a verdi.

Reklam

Hikâye Eylül 2020'de sona erdi: CAS, nihai kararında Wydad'ın itirazını reddederek Esperance'ın şampiyonluğunu resmen onayladı.

Konfederasyon Kupası yarı finalindeki forma krizi

Söz konusu eşleşmede Cezayir ekibi USM Alger ile Fas temsilcisi RS Berkane karşı karşıya geldi. Kıvılcım, Cezayir makamlarının Houari Boumediene Havalimanı'nda Fas ekibinin formalarına, Fas haritasının tamamını içerdiği gerekçesiyle el koymasıyla çaktı. RS Berkane'nin CAF onaylı resmi formasında ısrar etmesi üzerine ilk maç ve rövanş iptal edildi. Afrika Futbol Konfederasyonu kurulları da USM Alger'i iki maçta da 3-0 hükmen mağlup saydı.

Reklam

Cezayir Futbol Federasyonu ve USM Alger, CAF, RS Berkane ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu aleyhine CAS'a başvurdu. 26 Şubat 2025'te mahkeme, formanın siyasi sembolleri yasaklayan FIFA ve CAF düzenlemelerine aykırılığı konusunda Cezayir'in itirazını hem şekil hem de esas bakımından kabul etti ve bu formaları onaylayan CAF kararını iptal etti. Böylece Cezayir tarafı, zaten tamamlanmış olan turnuvanın sportif sonuçları korunmasına rağmen hukuki ve idari mücadeleyi kazandı.

Sonuç değişmese de USM Alger ve Cezayir Futbol Federasyonu, krizin temelini oluşturan Fas ekibinin formasıyla ilgili lehlerine çıkan kararı kutladı.

Reklam

2025 Afrika Uluslar Kupası finali

Seri, 24 Kasım 2026'da zirveye ulaştı. Bunun arka planında, 18 Ocak 2026'da Fas'ta Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaylar vardı.

Senegal sahada 1-0 kazanmasına rağmen maçta büyük bir gerginlik yaşandı. Senegalli oyuncular, hakemin Fas'a penaltı vermesini protesto etmek için oyun yeniden başlamadan önce geçici olarak sahadan çekildi.

Reklam

CAF Disiplin Kurulu'nun para ve idari cezalarla yetinmesinin ardından Temyiz Kurulu devreye girerek masayı devirdi ve şampiyonluğu hükmen Fas'a verdi.

Senegal Futbol Federasyonu, CAF aleyhine CAS'a acil itirazda bulundu. Lozan'daki müzakere oturumlarının ardından mahkeme, usul hataları gerekçesiyle Temyiz Kurulu'nun kararını iptal etti ve Disiplin Kurulu'nun kararını yeniden yürürlüğe koydu. Böylece sahadaki 1-0'lık sonuç resmen onaylandı ve Afrika Uluslar Kupası Senegal'e iade edildi.