7'nin 6'sı... "Veda maçlarının uğursuzluğu" Dechampt'ı İngiltere karşılaşmasında tehdit ediyor

Fransız milli takımı, yarın Cumartesi akşamı İngiltere ile karşılaşacak; bu maç, her iki takımın sırasıyla İspanya ve Arjantin’e karşı yarı finalde elenmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası’nda sadece üçüncülük mücadelesinden daha fazlasını barındırıyor.

Maçın önemi, sadece “Les Bleus”un turnuvadaki son maçı olmasıyla sınırlı değil; aynı zamanda, teknik direktör Didier Deschamps’ın Fransız milli takımıyla olan serüveninin son bölümü de olabilir. Zira, efsane Zinedine Zidane’ın teknik direktörlük görevini devralması için zemin hazırlamak üzere, Deschamps’ın görevinden ayrılmasının yaklaştığını doğrulayan haberler giderek artıyor.

Deschamps, muhtemel son maçına, kendisi lehine olmayan tarihi istatistiklerle giriyor; zira kendini, Fransız milli takımıyla kariyerini sonlandıran çok sayıda teknik direktörün daha önce yaşadığı bir senaryonun içinde buluyor.

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"Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, Deschamps, 1966 Dünya Kupası'nda "Üç Aslanlar"a 0-2 yenilerek görevinden ayrılan teknik direktör Henri Girard'dan bu yana, Fransa milli takımıyla İngiltere karşısında son maçına çıkacak ilk teknik direktör olacak.

İşler sadece rakibin aynısı olmasıyla da bitmiyor; rakamlar, Fransa teknik direktörlerinin son maçlarının genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlandığını gösteriyor.

"Stats Foot"a göre, Fransa milli takımının son 7 teknik direktöründen 6'sı "Les Bleus" ile son maçlarını kaybetti; bu kuralı bozan tek teknik direktör ise, 1998 Dünya Kupası finalinde Brezilya'yı yenerek tarihi bir zaferle kariyerini noktalayan Aimé Jacquet oldu.

Deschamps, 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaştırmasının yanı sıra 2022 Dünya Kupası’nda finale, 2026 Dünya Kupası’nda ise yarı finale yükselmesini sağlayarak Fransız milli takım tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Fransız Futbol Federasyonu, Deschamps’ın görevine son verildiğini resmi olarak açıklamamış olsa da, Fransız ve İspanyol basında yer alan uyumlu haberler, 57 yaşındaki teknik direktörün turnuva sonrasında görevinden ayrılacağını ve önümüzdeki dönemde Zinedine Zidane’ın milli takımın başına geçeceğini doğruluyor.