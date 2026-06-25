7 mayın... Fas, 2022 Dünya Kupası’nın korkutucu senaryosunu hatırlatıyor

Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki serüvenini olağanüstü bir puan hasılatıyla noktalayarak, dört yıl önce Katar 2022’de altın harflerle kazandığı başarıyı tekrarladı.

“Atlas Aslanları” 7 puan toplayarak 2022 turnuvasındaki başarısını tekrarladı ve Katar’da yaşananların artık geçici bir istatistik olmadığını, aksine “Atlas Aslanları”nın Dünya Kupası grup aşamasında Arap ve Afrika takımları arasında en zorlu rakip haline geldiğini ve ve bu zirveye arka arkaya iki kez ulaşan tek takım olduklarını kanıtladı.

Bu 7 puan, bir dizi zorluğun ortasında geldi: çelik gibi bir grup, Katar'daki başarıdan sonra artan baskı ve her pası mercek altına alan küresel ilgi.

Buna rağmen, Atlas Aslanları, sarsılmaz bir savunma sistemine ve ölümcül anlarda nasıl vuruş yapılacağını bilen hızlı bir hücuma dayanarak, kendinden emin bir kararlılıkla yoluna devam etti.

Zorlu mücadelelerin ardından elde edilen bu zaferler, milli takımın gürültülü bir mesaj vermesini sağladı: 2022 kuşağı bir tesadüf değildi ve 2026 kuşağı, Fas’ın artık Dünya Kupası’nda sadece onur konuğu olmadığını teyit etmek için geldi.

Kayıtlarına yedi puan daha ekleyen Fas, tüm zamanların Afrika’nın en büyükleri kulübündeki yerini sağlamlaştırdı ve Doha’da başlayan zafer öyküsünün sayfalarının henüz kapanmadığını kanıtladı.