Suudi Arabistan Milli Takımı, Yunan teknik direktör Georgios Donis yönetimindeki yenilmezlik serisini sürdüremedi ve Özbekistan karşısında onunla birlikte üçüncü yenilgisini tattı.

Reklam

Suudi Arabistan Milli Takımı, mevcut uluslararası ara dönemindeki ikinci hazırlık maçında bugün, salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda karşılaştığı Özbekistan'a 1-2 mağlup oldu.

Bu yenilgi, Suudi Arabistan'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci haftasında İspanya'ya 4-0 kaybettiği maçtan bu yana aldığı ilk yenilgi oldu.

Suudi Arabistan o maçtan bu yana biri Dünya Kupası'nda, beşi "Körfez Kupası 27"de ve biri hazırlık maçı olmak üzere 7 maça çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden ekip, ardından Özbekistan'a yenildi.

Bu mağlubiyet, geçen nisan ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan Donis'in Suudi Arabistan ile aldığı üçüncü yenilgi oldu. Yunan çalıştırıcı, daha önce 2026 Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Ekvador'a kaybetmişti.

Reklam Reklam

Böylece Suudi Arabistan, mevcut uluslararası ara dönemde Katar'ın başkenti Doha'daki kampını tamamladı. Özbekistan maçı, geçen cuma günü Güney Kore'yi 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından ekibin buradaki ikinci maçıydı.

Related Topics

Suudi Arabistan'ın Özbekistan karşısındaki ilk 11'i

Suudi Arabistan, maça Güney Kore karşısındaki son karşılaşmaya göre 5 değişiklikle başladı. Bu değişikliklerin en dikkat çekeni, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in kadro dışı bıraktığı Mohammed Al-Owais'in yerine genç kaleci Hamed Al-Shanqeeti'nin forma giymesiydi.

Reklam

Geçen cuma günü Güney Kore'yi 3-2 yenen kadroya göre tek yeni isim Hamed Al-Shanqeeti değildi. Sağ bekte Mohammed Abu Al-Shamat'ın yerine Saud Abdulhamid görev aldı.

Donis ayrıca, Arap Körfez Kupası "Körfez Kupası 27"de Suudi Arabistan kadrosunda yer almayan ve Güney Kore karşısındaki son maça yedek kulübesinde başlayan Musab Al-Juwayr'ı Mohammed Kanno'nun yerine yeniden ilk 11'e döndürdü.

Reklam

Yunan teknik adam hücum hattında da iki değişikliğe gitti. Mohammed Al-Qahtani ve Abdullah Al-Hamdan'ın yerine Ahmed Al-Ghamdi ile Firas Al-Buraikan, Marwan Al-Sahafi'nin yanında sahaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın ilk 11'i şu şekildeydi:

Reklam

Kaleci: Hamed Al-Shanqeeti

Defans: Saud Abdulhamid - Abdulelah Al-Amri - Hassan Tambakti - Moteb Al-Harbi

Reklam

Orta saha: Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Musab Al-Juwayr

Hücum: Marwan Al-Sahafi - Firas Al-Buraikan - Ahmed Al-Ghamdi

Reklam

Suudi Arabistan-Özbekistan maçında neler oldu?

Karşılaşmanın 19. dakikasında Sherzod Esanov, Suudi kaleci Hamed Yousef Al-Shanqeeti'nin ölümcül hatası sonrası Özbekistan'ı öne geçiren golü attı.

Reklam

Genç kaleci topu Suudi Arabistanlı bir takım arkadaşına aktarmak istedi ancak pası Esanov'a gitti. Kaleciyle tamamen karşı karşıya kalan Esanov, topu rahatlıkla ağlara gönderdi.

Bu hata, Al-Kholood formasıyla Roshn Lig'de sergilediği iyi performansların ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki ilk resmi uluslararası maçına çıkan Al-Shanqeeti'yi zor durumda bıraktı.

Reklam

Ancak Suudi Arabistan kısa sürede oyuna geri döndü. Forvet Firas Al-Buraikan, 23. dakikada Ahmed Al-Ghamdi'nin ortasını etkileyici bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru eşitledi.

Bu gol, Al-Buraikan'ın son dönemde Suudi Arabistan formasıyla sergilediği başarılı performansı bir kez daha teyit etti. Oyuncu, son iki uluslararası ara dönemde milli takımla dördüncü golünü kaydetti.

Reklam

Al Ahli'nin golcüsü, Arap Körfez Kupası'nın 27. edisyonu "Körfez Kupası 27"de attığı 3 golle gol kralı olmuştu. Bu gollerden biri BAE'ye karşı oynanan finalde gelirken, ikisini grup aşamasında Umman filelerine göndermişti.

Ancak Al-Buraikan ve takım arkadaşlarının sevinci uzun sürmedi. Özbekistan, 35. dakikada yine Sherzod Esanov'un ceza sahası içinde düşen topu değerlendirip ağlara göndermesiyle ikinci golü buldu.

Reklam

Özbekistan, 39. dakikada Suudi savunmasının ölümcül hatasının ardından üçüncü golü de bulmak üzereydi ancak hakem, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Donis ikinci yarıya 6 değişiklikle başladı. Kalede Hamed Al-Shanqeeti'nin yerine Abdulquddus Atiah oyuna girerken, bek bölgesinde Saud Abdulhamid ve Moteb Al-Harbi'nin yerine Nawaf Boushal ile Faris Abdi görev aldı.

Reklam

Ayrıca stoperde Abdulelah Al-Amri'nin yerine Ali Lajami, orta sahada Abdullah Al-Khaibari'nin yerine Mukhtar Ali, forvette ise Firas Al-Buraikan'ın yerine Abdullah Al-Hamdan sahaya çıktı.

Ne var ki ikinci yarı Suudi Arabistan için olabilecek en kötü şekilde başladı. Sonradan oyuna giren Ali Lajami, 50. dakikada orta sahada Özbek bir oyuncuya yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Reklam

Suudi Arabistanlı oyuncular ve teknik direktörleri Georgios Donis, maçın kalan bölümünde durumu toparlamaya çalıştı. Ancak sayısal eksiklik ve Özbek oyuncuların direnci beraberlik golünü engelledi ve karşılaşma 1-2'lik yenilgiyle sona erdi.