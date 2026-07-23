7 kelime gerçeği ortaya çıkardı: İspanya'nın yıldızı başbakanı bilerek mi görmezden geldi?

Atletico Madrid oyuncusu Alex Baena, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i görmezden gelmesinin gerçeğini açıklamak için sessizliğini bozdu. Olay, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yaşandı.

"Sport gazetesi", Baena'nın İspanya'nın kutlamaları sırasında konuşmaların odağında olduğunu, özellikle takım arkadaşlarıyla birlikte İspanya hükümetinin merkezi olan La Moncloa Sarayı'na gittiği anda dikkat çektiğini aktardı.

Mekan, Baena ile Başbakan Pedro Sanchez arasında tartışma yaratan bir ana tanıklık etti. Selamlaşma töreni sırasında oyuncu, Sanchez'in yüzüne bakmaktan kaçındı; bu görüntü, Real Madrid'in eski kaptanı Dani Carvajal'ın 2024 yılında yaptığı davranışı hatırlattı.

Bu görüntü, sosyal medyada, özellikle de X platformunda pek çok yorumu beraberinde getirdi. Bir kullanıcı, "İstediğini yapmakta özgür, ancak milli takım forması giyerken bu davranış uygun değil." diye yazdı.

Bir başkası ise "Her zaman terbiyeden yoksun insanlar oluyor." yorumunu yaptı.

"La Razon" gazetesi de sosyal medya hesaplarından buluşmaya ait bir fotoğrafı, "Dikkat, burası La Moncloa Sarayı, kupayı burada unutma." ifadesiyle paylaştı.

Gazete, bu sözü ziyaret sırasında Atletico Madrid oyuncusunun takım arkadaşı Rodri'ye söylediğini iddia etti.

Ancak internette çıkan büyük tartışmanın ardından Baena, yanıtı bizzat vermeye karar verdi ve La Razon gazetesinin paylaşımına şu yorumu yaptı: "Bugün insanların okuması için başka bir yalanınız yok mu?"

Böylece oyuncu, doğrudan bir şekilde dolaşıma giren iddiaların doğruluğunu reddetti ve İspanya hükümetinin merkezine yaptığı ziyaret sırasında kendisine atfedilen açıklamaların hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.