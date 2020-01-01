7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ligde 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)