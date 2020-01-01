7 eksikli Fenerbahçe'ye altyapıdan 3 takviye

Konyaspor deplasmanına 7 sakat ve cezalı oyuncusundan mahrum giden Fenerbahçe, kadroya 3 altyapı oyuncusu dahil etti.

'nin Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Haberin devamı aşağıda

Sarı-lacivertliler altyapıdan Osman Ertuğrul Çetin, Cenk Alptekin ve Ömer Faruk Beyaz'ı maç kadrosuna dahil etti.

Daha fazla takım

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.