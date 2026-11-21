Basında çıkan haberler, Al Ahli'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'nun ezeli rakip Al Nassr'a karşı oynanan derbide attığı golün ardından yaptığı sevincin nedenini ortaya çıkardı.

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Al Ahli, dün akşam (cuma) Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada parlayan isim Galeno oldu. Brezilyalı oyuncu, ilk yarının uzatma dakikalarının ilk dakikasında ceza sahası dışından attığı sert şutla üçüncü golü kaydetti. Al Nassr'ın Brezilyalı kalecisi Bento bu şutu kontrol edemedi.

Golün hemen ardından saha kenarına giden Brezilyalı kanat oyuncusu dizini işaret ederek sevindi. Bazılarının gerçek anlamını kavrayamadığı bu sevincin arka planını Suudi Arabistan'ın Al Riyadiyah gazetesi ortaya çıkardı.

Bu sevincin ardındaki hikâye, Al Nassr'ın Suudi Roshn Ligi'nde Al Ahli'yi 2-0 yendiği geçen 29 Nisan tarihine uzanıyor. Bu maç, Al Ahli'yi yarışın büyük ölçüde dışına itmişti.

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O maçta Galeno, vatandaşı Bento ile çarpışmasının ardından dizinden ağır bir sakatlık geçirmiş, acı içinde yere yığılmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti.

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İşin garip tarafı, Al Nassr'ın resmi Instagram hesabının maçtan sonra yaptığı paylaşımdı. Kulüp, Brezilyalı kanat oyuncusunun sakatlandığı anın videosunu "Sesi aç ve anı bizimle yaşa" notuyla yayımladı.

Bu durum Galeno'yu çok öfkelendirdi. Brezilyalı oyuncu, bu videonun neden paylaşıldığını ve sakatlığının Al Nassr'ı mutlu edip etmediğini sorarak karşılık verdi. Ardından Al Nassr filelerine attığı bir golü paylaşarak alaycı bir dille "Öfkenizi elbette anlıyorum, özür dilerim" yazdı.

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Suudi gazetesine göre bu olay, Galeno'nun golünü dizini işaret ederek kutlamasının temel nedeniydi.

Bu gol, Galeno'nun özellikle AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ahli'ye bazı önemli maçları kazandıran belirleyici şutlarının bir tekrarıydı.

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Brezilyalı yıldızın 2025 AFC Şampiyonlar Ligi Elit finalinde Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye attığı ve Al Ahli'ye 2-0'lık galibiyetle tarihindeki ilk şampiyonluğu getiren golü kimse unutamaz.

Galeno, geçen sezonki turnuvada da belirleyici şutlarını sürdürdü. Çeyrek finalde Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim'e karşı kazanılan maçta bir, yarı finalde Japon ekibi Vissel Kobe'nin yenildiği maçta da bir gol attı.

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Bu şutlar, Al Ahli'yi 2026 AFC Şampiyonlar Ligi Elit finaline taşımada başrolü oynadı. Al Ahli, finalde Firas Al-Buraikan'ın golüyle Japon ekibi Machida Zelvia'yı yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Gol ve sevincin dışında, Galeno, maçta yaşanan ve bazılarının kırmızı kartla oyundan atılmasını istediği bir pozisyon nedeniyle bir tartışmanın daha fitilini ateşledi .

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Pozisyon 61. dakikada yaşandı. Al Nassr'ın forveti Abdullah Al-Hamdan, Al Ahli'nin Brezilyalı savunmacısı Roger Ibañez'e sert bir müdahalede bulundu, ardından Galeno da Al-Hamdan'a aynı sertlikte müdahale etti.

Arjantinli hakem Facundo Tello, sert müdahaleleri nedeniyle hem Al-Hamdan'a hem de Galeno'ya sarı kart gösterdi. Ancak eski Mısırlı hakem Mohamed Kamal Resha bu karara katılmadı.

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Resha, Suudi Arabistan'ın Al Riyadiyah gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Brezilyalı oyuncu (Galeno) doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmalıydı. Çünkü topa mücadele etmeden, aşırı güç kullanarak kramponunun altıyla Al-Hamdan'ın bacağına müdahale etti."

Resha şöyle devam etti: "(Hakem) Galeno'ya yalnızca sarı kart göstermekle yetindi. Al-Hamdan ise saniyeler önce Roger Ibañez'e yaptığı müdahale nedeniyle hak ettiği sarı kartı gördü. Tello ilk fauldan sonra düdüğünü çalsaydı, Galeno ikinci faulü yapmaktan kaçınmış olurdu."

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Bu görüş doğruysa Arjantinli hakemin maçın sonucunu etkilediği söylenebilir. Özellikle de skor 1-1 iken Al Ahli iki gol daha bularak derbiyi kazanmıştı.