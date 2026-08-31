Hilal ile Ahli, Salı akşamı Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma, "lider"i, "el-Raki" karşısındaki en rahatsız edici çıkmazlarından birini sona erdirme fırsatıyla baş başa bırakan tarihi bir hikâyeyi de beraberinde getiriyor; zira Hilal, uzun yıllardır rakibini normal süre içinde yenmeyi başaramadı.

Hilal'in penaltı atışları dışında Ahli karşısında aldığı son galibiyet, 5 Ekim 2024 tarihine kadar uzanıyor. O gün "lider", Roshn Ligi'nde karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. O tarihten bu yana Ahli, mavili takımın karşısında son derece zorlu bir rakibe dönüştü ve onu 5 karşılaşma üst üste galibiyetten mahrum bırakmayı başardı.

Bu seri boyunca Ahli, Hilal'i iki kez mağlup etmeyi başarırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Bunların arasında geçen sezon oynanan Hâdimü'l-Harameyn eş-Şerifeyn Kupası yarı finali de yer alıyor; o maçı "lider" penaltı atışlarıyla kazanmıştı. Bu da Hilal'in maçın fiilî süresi içinde galibiyete ulaşamadığı anlamına geliyor.

Ahli, Hilal'in çıkmazı: Asya anıları lideri sızlatıyor

Hilal'in Ahli karşısındaki çilesi yerel müsabakalarla sınırlı kalmadı, Asya kıtasına da uzandı. "El-Raki", 2024-2025 sezonunda Elite Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde "lider"i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı; bu, Hilal'in o dönemde aldığı en ağır yenilgilerden biriydi.

Özellikle bu sonuç, Ahli'ye Hilal'e karşı son karşılaşmalarında büyük bir psikolojik üstünlük sağladı ve batılı takımın, kadrosunun gücü ya da maçı çevreleyen baskının büyüklüğü ne olursa olsun "lider" ile karşılaşmaktan korkmadığını teyit etti.

Ancak bu kez el Klasiko, tamamen farklı koşullarda geliyor; Hilal maça bu seriyi sona erdirme fırsatını elinde tutarak çıkarken, Ahli karşılaşmaya son dönemde istikrarını etkileyen bir dizi değişiklik ve darbeyle geliyor.

Hilal, Ahli'nin çöküşünü değerlendirme fırsatı karşısında

Ahli'nin son dönemde öne çıkan bazı oyuncularının ayrılması "el-Raki"nin durumunu daha da zorlaştırıyor; bunların başında Cezayirli Riyad Mahrez ve Fildişili Franck Kessié geliyor, teknik direktör Matthias Jaissle'nin ayrılması da bunlara ekleniyor. Bu değişiklikler, takımı sezonun erken bir döneminde teknik bir yeniden yapılanma sürecine girmeye mecbur bıraktı.

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Darbeler kadro ve teknik ekipteki değişikliklerle sınırlı kalmadı; Ahli geçen hafta Hulud karşısında 3-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Bu maç, takımın teknik durumuna dair birçok soru işaretini ortaya çıkardı ve Hilal maçından hemen önce üzerindeki baskının boyutunu artırdı.

İşte Hilal'in fırsatı da burada beliriyor; "lider" yalnızca önceki karşılaşmalarda tanıdığı Ahli ile değil, bir geçiş dönemi yaşayan, istikrar ve kimlik arayan bir takımla karşı karşıya. Bu da Hilal erken baskıyı başarır ve son dönemde ortaya çıkan boşlukları ve hataları değerlendirirse ona üstünlük sağlayabilir.

Ancak el Klasiko'ya bu şekilde yaklaşmak beraberinde bir tehlike de taşıyor; çünkü Ahli, Hilal karşısında nasıl oynayacağını çok iyi biliyor ve "lider" en iyi durumundayken bile onu birçok kez mağlup etti. Bu yüzden yalnızca rakibin krizlerine bel bağlamak bir tuzak olabilir; özellikle de zirve maçları çoğu zaman karşılaşmanın önceki hesaplarından farklı bir mantık dayattığı için.

696 gün Hilal'in sözünü bekliyor

Hilal'in Ahli karşısında fiilî süre içinde aldığı son galibiyetten bu yana geçen süre hesaplandığında, "lider" Salı günkü karşılaşmaya 696 gündür süren bir çıkmazı sona erdirme ve el Klasiko'nun hikâyesini yeniden yazma fırsatıyla çıkıyor.

Bu kez galibiyet, ertelenen bir maçta yalnızca 3 puan almak anlamına gelmeyecek; son iki yılda kendisine büyük bir hayal kırıklığı yaşatan bir rakip karşısında Hilal'e muazzam bir psikolojik moral verecek. Ayrıca bu, diğer rakiplere de "lider"in, son dönemde yolunu kesen en zorlu takımları bile devirebileceği mesajını gönderecek.

Buna karşılık Ahli, çevresindeki koşulların onu kâğıt üzerinde daha az favori taraf haline getirebileceğinin farkında; fakat tam da bu durum, Hilal gibi bir rakip karşısında yanıt verme ve özgüvenini geri kazanma yolunda ona ek bir motivasyon sağlayabilir.

İşte bu nedenle Salı günkü el Klasiko, puan mücadelesinin ötesine geçiyor; Hilal 696 gündür süren bir çıkmazdan kurtulmak istiyor, Ahli ise mevcut krizlerinin tarihi rakibi karşısında yenilgi anlamına gelmediğini kanıtlamak istiyor. Peki "lider", "el-Raki"nin felaketlerini değerlendirip seriyi kıracak mı, yoksa Ahli bitmek bilmeyen çıkmaz rolünü sürdürecek mi?