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64 yıllık direnişi yıkan 10 gol… Fransa ve İngiltere, 2026 Dünya Kupası’nı tarihe kazıyor

Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
Fransa
İngiltere
ABD

Tüm kuralları alt üst eden olağanüstü bir gece

2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı, on yıllardır görülmemiş tarihi rakamları akıllara geri getiren olağanüstü bir olaya sahne oldu; Fransa ile İngiltere arasındaki karşılaşma, modern çağın en heyecan verici ve gol yağmuruna sahne olan Dünya Kupası maçlarından biri haline geldi.

Maçın heyecanı, İngiltere'nin ilk yarıda 4-0 öne geçmesiyle doruğa ulaştı. İkinci yarıda ise Fransa, 3 gol atarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Ardından her iki takım da sırayla gol attı ve maç, Üç Aslanlar'ın 6-4 galibiyetiyle sona erdi; böylece Fransa bronz madalyayı kazandı.

Opta verilerine göre, Fransa-İngiltere karşılaşması, 64 yıldır, yani 1962 Dünya Kupası’nda Sovyetler Birliği ile Kolombiya’nın 4-4 berabere kaldığı maçtan bu yana, her iki takımın da en az 4 gol attığı ilk Dünya Kupası maçı oldu.

Ayrıca bu maç, 1982 Dünya Kupası’nda Macaristan’ın El Salvador’u 10-1 mağlup etmesinden bu yana Dünya Kupası’nda en çok gol atılan maç oldu.

2026 Dünya Kupası müsabakaları, bu gece son şampiyon Arjantin ile İspanya arasında oynanacak maçla sona erecek.

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