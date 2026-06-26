64 milli takımın katılımıyla… ABD, 2038 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmayı düşünüyor

Amerika Birleşik Devletleri, 1994'teki turnuvanın ardından tarihinde ikinci kez Erkekler Dünya Kupası Finalleri'ne ev sahipliği yapıyor.

Beyaz Saray’ın Dünya Kupası Çalışma Grubu’nun icra direktörü, ABD’nin 2038 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını hazırlamayı değerlendirebileceğini söyledi.

Turnuvanın katılımcı sayısı 32'den 48'e çıkmasının ardından ABD, 2026 turnuvasını Kanada ve Meksika ile ortaklaşa düzenleyecek. FIFA ise 2030 turnuvasından itibaren katılımcı sayısını 64'e çıkarmayı değerlendiriyor.

Andrew Giuliani, BBC tarafından yayınlanan açıklamalarında, “Dünya Kupası’nın bir gün 64 takıma genişletilebileceğini düşünürsek, ABD’nin bunu düzenleyebileceğine inanıyorum” dedi.

Joliani, “Öncelikle 19 Temmuz’da sona erecek bu Dünya Kupası’nı geride bırakalım, ardından 2038 veya başka bir turnuvaya ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunda bulunabiliriz” diye ekledi.

Giuliani, ABD’nin Dünya Kupası’na yeniden ev sahipliği yapma kapasitesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü açıkladı.

"Dünya Kupası'nı düzenlemeye ABD'den daha hazırlıklı bir ülke yok ve bence bunu sosyal medyada da görüyoruz" diye sözlerini tamamladı.

2038 turnuvası, ev sahipliği adaylık başvurularının açılacağı bir sonraki turnuva olacak.

2030 turnuvası Fas, İspanya ve Portekiz’de ortaklaşa düzenlenecek, 2034 turnuvası ise Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek.