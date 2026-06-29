64 kez milli forma giymiş Faslı oyuncu, Geert Wilders’ın kışkırtmasını yerle bir etti

Nordin Amrabat, Geert Wilders’ın Instagram paylaşımını “çocukça” olarak nitelendirdi. PVV’nin grup başkanı, Al tarafından oluşturulan ve kendisinin hakem olarak Faslı bir oyuncuya kırmızı kart gösterdiği bir görseli kullandı; görselin yanında ise “her şey yoluna girecek” yazısı yer alıyordu. Bu paylaşım, Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda ile Fas arasında oynanacak maç öncesinde bir miktar tartışmaya yol açtı.

“Futbol insanları birleştirir. Bırakın Geert Wilders konuşsun. O, dünyanın en büyük spor etkinliği olan Dünya Kupası’nın yarattığı çılgınlıktan yararlanmak istiyor. Futbol insanları bir araya getirir. Saygı ve bağ kurmak, bölünmeden daha önemlidir. Ve o da tam olarak bunu yaratmak istiyor,” diyor Wydad Casablanca’nın forveti De Telegraaf’a.

PSV ve Galatasaray gibi takımlarda forma giymiş eski forvet sözlerine şöyle devam etti: “Maçın gece saat üçte oynanması üzücü. Akşam saat sekizde oynanması daha iyi olurdu. O zaman Hollandalı ve Faslı komşular, Fas çayı ve kurabiyelerinin tadını çıkarırken keyifle futbol izleyebilirdi.”

39 yaşındaki forvet, Fas milli takımında 64 kez forma giydi. Bu maçlarda tecrübeli forvet yedi gol attı. Kardeşi Sofyan ise Dünya Kupası’nda forma giyiyor ve Haiti (4-2) maçında 90 dakika sahada kaldı.

Hollanda ve Fas, Salı günü saat 03:00’da Dünya Kupası on altıncı final maçına çıkacak. Meksika’nın Monterrey kentinde, Cumartesi günü Houston’da oynanacak sekizinci finalde yer almak için mücadele edilecek.

Hollanda milli takımı galip gelirse, Kanada ile karşılaşacak. Ev sahibi ülke, Pazar günü son dakikada Güney Afrika’yı 0-1 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Fransa veya Almanya ile zorlu bir maç oynanabilir.