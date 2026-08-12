Everton'ın genç forveti Martin Sheriff, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kendisine 61 ayrı vakada bahis kurallarını ihlal etme suçlamasında bulunmasının ardından uzun süreli men cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiltere Federasyonu, 20 yaşındaki oyuncuya, futbol maçları üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak bahis oynamayı futbolculara yasaklayan davranış yönetmeliğinin E1.2 maddesini ihlal etmekten resmi suçlama yönelttiğini açıkladı.

"Reuters" ajansının aktardığı İngiltere Federasyonu açıklamasına göre, Sheriff'in 20 Kasım 2024 ile 12 Şubat 2026 tarihleri arasında 15 aylık bir süreye yayılan dönemde futbol maçları üzerine 61 bahis oynadığı iddia ediliyor.

Federasyon, olası cezayı belirlemek üzere bağımsız bir disiplin komitesine sevk edilmeden önce, kendisine yöneltilen suçlamalara resmi olarak yanıt vermesi için oyuncuya 17 Ağustos Pazartesi gününe kadar süre tanıdı.

Liberya doğumlu Sheriff, Everton akademisinin yetiştirdiği isimlerden biri. 2019 yılında akademiye katıldı ve 2025 yılının başında ilk takımla antrenmanlara başladı, ancak Premier Lig'de resmi olarak sahaya çıkamadı.

Genç forvet geçen sezon iki kez kiralık olarak forma giydi. İlki, birinci lig ekibi Rotherham United ile oldu; burada, sakatlıklar nedeniyle aralık ayında geri çağrılmadan önce 10 maçta 2 gol kaydetti. İkincisi ise geçen şubat ayından itibaren Port Vale ile gerçekleşti; bu süreçte 17 maçta 2 gol attı, ancak takım ikinci lige düştü.