Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Türk ekibi Trabzonspor'a resmen transfer olduğu anlaşmanın duyurulduğu videoda 61 numaralı formayla göründü; ancak daha sonra yeni takımında bu formayla oynamayacağı ortaya çıktı.

Trabzonspor, bugün çarşamba günü, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ı bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Salah, bireysel ve takımsal başarılarla dolu Anfield kalesinde geçirdiği 9 yılın ardından geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı.

Salah'ın videodaki forma numarası geniş çapta soru işaretleri yarattı; özellikle Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Liverpool'daki yılları boyunca 11 numaralı formayı giymişti. Ancak daha sonra 61 numarasının Trabzon şehri için tarihi bir sembolü temsil ettiği, Türk araç plaka sistemindeki il koduna işaret ettiği anlaşıldı.

Yıllar geçtikçe bu numara, şehirdeki kimlik ve aidiyetin en belirgin sembollerinden biri haline geldi ve mağaza isimlerinde ile sosyal medya hesaplarında yer almaya başladı. Ayrıca 61 numarayı taşıyan Trabzonspor forması, kulübün taraftarları arasında özel bir yere sahip.

Öte yandan Türk gazetesi "Sabah", Muhammed Salah'ın Mısır Milli Takımı'nda giydiği 10 numaralı formayı giyeceğini ortaya koydu.

Gazete, Muhammed Salah için 11 numarayı taşıyan özel bir forma basıldığını ekledi. Ancak 34 yaşındaki tecrübeli yıldız son anda, Mısır Milli Takımı'nda giydiği 10 numaralı formayı giymek istedi.

Gazete, Trabzonspor oyuncusu Arnavut Ernest Muçi'nin forma numarasından feragat ederek onu Mısırlı yıldıza verdiğine dikkat çekti.



