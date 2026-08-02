Arsenal, William Saliba'nın sakatlığına dair artan endişeler gölgesinde savunma hattını güçlendirmek için yaz transfer döneminde hamlelerini güçlü bir şekilde sürdürüyor. Aston Villa'nın savunmacısı Ezri Konsa'nın adı en dikkat çekici hedeflerden biri olarak öne çıkarken, oyuncunun "Emirates" sahasına transfer olmaya karşı çıkmadığına işaret eden belirtiler var.

Aston Villa'nın savunmacısı Ezri Konsa, mevcut yaz transfer döneminde hem Arsenal'in hem de Liverpool'un ilgisini çekiyor. Öte yandan raporlar, oyuncunun Arsenal ile yeni bir deneyim yaşamaya ilgi gösterdiğine dikkat çekiyor.

"CaughtOffside" sitesi, Arsenal yönetiminin yeni bir savunmacı transfer etmeyi değerlendirdiğini ve Konsa'nın Londra kulübünün masasındaki seçeneklerin başında geldiğini doğruladı.

Arsenal'in büyük ilgisine rağmen, Aston Villa'nın savunmacısından vazgeçmek için belirlediği ve 60 milyon sterlin olarak tahmin edilen bedel, Londra kulübü için yüksek kabul ediliyor.

Yine de Arsenal, oyuncuyu transfer etme yarışından çekilmiş değil. Müzakereler ve temaslar hâlâ sürüyor ve önümüzdeki günlerin ne getireceği bekleniyor.

Oyuncu ayrılığa açık, karar Aston Villa'da

Liverpool'un adı da Konsa'yı kadrosuna katma çabasıyla anıldı, ancak raporlar oyuncunun "Villa Park"tan ayrılma fikrine açık olduğuna, fakat transferin tamamlanması için doğrudan bir baskı kurmaya çalışmadığına işaret ediyor.

Bu durum, özellikle sözleşmesi hâlâ geçerli olduğu için 28 yaşındaki oyuncunun geleceğini yönetme konusunda Aston Villa'ya tam bir üstünlük sağlıyor. Bu da kulübü, kendisine ulaşan herhangi bir teklif hakkında nihai kararı verecek taraf hâline getiriyor.

Arsenal'in ilgisi yalnızca Ezri Konsa ile sınırlı değil. Aday listesinde ayrıca West Ham United'ın savunmacısı Yunan Konstantinos Mavropanos'un yanı sıra İtalyan Como'nun savunmacısı İspanyol Jacobo Ramón da yer alıyor.

Teknik açıdan en hazır seçenek Konsa olarak kabul ediliyor, ancak kulüp yönetimi mevcut transfer döneminde önceliği alacak savunmacının kimliğini henüz netleştirmiş değil.

Mavropanos'a gelince, takımın "Championship" birinci lige düşmesinin ardından West Ham'dan ayrılması bekleniyor. Bu da onu uygun ve ekonomik bir seçenek hâline getirebilir.

Buna karşılık Jacobo Ramón, İtalya Ligi'ndeki dikkat çeken performanslarının ardından ilgi odağı olmayı sürdürüyor ve gelecekte takımın vazgeçilmez bir unsuru olacak şekilde gelişebilecek bir savunmacı projesi olarak görülüyor.

Saliba'nın sakatlığı harekete geçmeyi zorunlu kılıyor

William Saliba'nın sakatlığının kendisini kısa olmayan bir süre sahalardan uzaklaştırabileceğine işaret eden raporlar gölgesinde, Arsenal'in yeni bir savunmacı transfer etme ihtiyacı artıyor.

Fransız savunmacı, son yıllarda takımın en önemli dayanaklarından biri kabul ediliyor. Bu da onun yokluğunu telafi etmeyi, yeni sezonun başlamasından önce teknik direktör Mikel Arteta için en büyük öncelik hâline getiriyor.

Konsa ya da Ramón, Saliba'nın sunduğu etkiye sahip olmasalar da savunma derinliğini güçlendirmek ve teknik ekibe ilave çözümler sunmak için uygun seçenekleri temsil ediyorlar.

Arsenal'in yeni bir savunmacı transfer etmeyi başaramaması hâlinde ise Arteta, Saliba'nın beklenen yokluğunu telafi etmek için Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White ya da Riccardo Calafiori gibi mevcut oyuncularından birini stoper mevkiinde yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir.