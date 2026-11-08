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Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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6 yıldan fazla bir aradan sonra: Alman imzası Özil'i Premier Lig hafızasından geri getiriyor

Brighton & Hove Albion - Brentford
Brighton & Hove Albion
Brentford
Premier Lig
M. Ozil
P. Gross
İngiltere
Almanya

Eski Arsenal yıldızının tahtı tehdit altında

Brighton'ın yıldızı Pascal Groß, Premier Lig'de yeni bir golle parıltısını sürdürerek, pazar akşamı Premier Lig'in 10. haftasında Brentford'a karşı oynanan maçta tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Groß, ilk yarı bitmeden takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi; 42. dakikada penaltıdan takımın ikinci golünü kaydetti. Maçta skoru 15. dakikada Diego Gómez ev sahibi takım adına açmış, 23. dakikada ise Igor Thiago, Brentford için beraberliği sağlamıştı.

Groß, Alman vatandaşı Mesut Özil'in başarısına ortak olarak, 87'şer katkıyla Premier Lig tarihinde gollere en çok katkı yapan Alman oyuncular haline geldi.

İstatistik ağı "Opta" bu başarıyı kayda geçirdi ve Groß'un 35 gol atıp 52 asist yaparak, 33 gol kaydeden ve 54 asist yapan eski Arsenal yıldızı Özil ile eşitlendiğini açıkladı.

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Groß, sezon başından bu yana Brighton'ın tüm maçlarında forma giydi; bu süreçte 4 gol atıp 6 asist yaptı.

Ayrıca Transfermarkt verilerine göre, Özil'in Arsenal forması altında Premier Lig'de attığı son gol 16 Şubat 2020 tarihinde Newcastle'ı 4-0 yendikleri maçta geldi; gol katkılarını ise birkaç gün sonra, 7 Mart'ta West Ham'ı 1-0 mağlup ettikleri maçtaki bir asistle Arsenal adına noktaladı.

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