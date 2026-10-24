Bayern Münih, yarın pazar günü "Europa Park" stadında oynanacak Almanya Ligi karşılaşmasında ev sahibi Freiburg karşısına sakatlıklar ve ailevi nedenlerle 7 eksikle çıkacak.

Bavyera ekibi; Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Diaz, Kim Min-jae, Joshua Kimmich ve Alexander Pavlovic'in hizmetlerinden yoksun kalacak. Ayrıca teknik direktör Vincent Kompany de takımın başında olmayacak.

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Neuer, ayağındaki tendon iltihabının sürmesi nedeniyle forma giyemezken, Musiala sağ uyluğundaki kas lifi yırtığından iyileşme sürecini sürdürüyor.

Luis Diaz ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal karşılaşmasında yaşadığı, sol uyluğun arka kaslarındaki hafif bir kas yırtığından muzdarip. Kim Min-jae ise aynı maçta aldığı ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldığı bir kas sakatlığı nedeniyle yok.

Kimmich, babasının vefatının ardından ailesiyle vakit geçirdiği için ailevi sebeplerle kadroda yer almıyor. Alexander Pavlovic ise "Sky Sport - Almanya" sitesinin aktardığına göre baldır kasında sorunlar yaşıyor.

Teknik heyet cephesinde ise Kompany, ikinci takımın antrenmanını izlerken yaşadığı bir rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılarak tetkik ve tıbbi bakım altına alındığı için takımın başında olmayacak.

Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, Belçikalı teknik direktörün durumunun stabil olduğunu ancak birkaç gün daha hastanede kalacağını belirterek, kulübün görevine dönmeden önce ona iyileşmesi için gereken zamanı tanıyacağını vurguladı.

Bundesliga'nın zirvesi için mücadele eden iki takım arasında büyük önem taşıyan Freiburg karşılaşmasında Bayern Münih'in başında yardımcı antrenör Aaron Danks'in olması bekleniyor.



