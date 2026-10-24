6 oyuncu ve bir teknik direktör: Bayern Münih'te Freiburg maçı öncesi sakatlık tsunamisi

Bayern Münih, Almanya Ligi kapsamında yarın pazar günü "Europa Park" stadında oynanacak Freiburg deplasmanı maçında sakatlıklar ve ailevi sebeplerden dolayı 7 isimden yoksun kalacak.

Bavyera ekibi; Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Diaz, Kim Min-jae, Joshua Kimmich ve Alexander Pavlovic'in katkısından mahrum kalacak. Buna ek olarak teknik direktör Vincent Kompany de takımın başında olmayacak.

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Neuer, ayağındaki tendon iltihabından muzdarip olmaya devam ettiği için yer alamayacak; Musiala ise sağ uyluğundaki kas lifi yırtığından toparlanma sürecini sürdürüyor.

Luis Diaz, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal karşılaşması sırasında yaşadığı sol uyluk arka adalesinde hafif bir kas yırtığından muzdarip. Kim Min-jae ise aynı maçta yaşadığı ve yüzünden devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldığı bir kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kimmich, babasının vefatının ardından ailevi sebeplerle uzak kalıyor ve ailesiyle vakit geçiriyor. "Sky Sport - Almanya" sitesinin aktardığına göre Alexander Pavlovic ise baldır kasındaki sorunlardan muzdarip.

Teknik heyet cephesinde ise Kompany, ikinci takımın antrenmanını takip ederken bir rahatsızlık geçirmesinin ardından yer almayacak; tetkikler ve tıbbi bakım için hastaneye kaldırıldı.

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Belçikalı teknik direktörün durumunun stabil olduğunu, ancak birkaç gün daha hastanede kalacağını belirterek kulübün görevine dönmeden önce ona toparlanması için gerekli zamanı tanıyacağını ifade etti.

Bavyera ekibinin Bundesliga'nın zirvesi için mücadele eden iki takım arasında büyük önem taşıyan Freiburg karşılaşmasında, yardımcı antrenör Aaron Danks'ın takımın başında olması bekleniyor.



