6 milyon dolar, İngiltere maçı öncesinde Arjantin Futbol Federasyonu’nun “kara” dosyasını gündeme getiriyor

Atlanta’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşmaya saatler kala, Arjantin Futbol Federasyonu’nun Meksika ile bir dostluk maçı oynamak karşılığında 6 milyon dolar talep etmesinin ardından, federasyonu şüpheli mali uygulamalarla suçlayan haberler ortaya çıktı.

"Record México" gazetesinin gazeteci Carlos Bons de León'dan aktardığına göre, Meksika Futbol Federasyonu geçtiğimiz Mart ayında Arjantin ile temasa geçerek, Mexico City'deki "Banorte" stadyumunun yeniden açılışı vesilesiyle bir dostluk maçı oynaması için davet etmişti.

İlk aşamada bir anlaşmaya varılmış olsa da, Arjantin Futbol Federasyonu’nun 6 milyon dolar talep etmesi ve bu tutarın birkaç banka hesabına bölünmesini şart koşması üzerine anlaşma bozuldu.

Raporda, Meksika Futbol Federasyonu’nun bu tutarı “çılgın” olarak nitelendirdiği ve Arjantin’in Portekiz’i geçerek dostluk maçları konusunda dünya çapında en pahalı takım haline geldiğine işaret edildi.

Meksika tarafı, tutarın tamamını tek bir hesaba yatırmayı teklif etse de, Arjantin’in dağıtım şartında ısrar etmesi, iki tarafın maçı iptal etmesine neden oldu.

Anlaşmanın bozulmasının ardından Meksika, 28 Mart 2026’da Portekiz ile bir dostluk maçı oynadı; maç, Cristiano Ronaldo’nun yokluğunun yarattığı hayal kırıklığı eşliğinde golsüz berabere sonuçlandı.

Bu haberler, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Arjantin Futbol Federasyonu’na yönelik, Miami’deki ofisi üzerinden yapılan 300 milyon dolarlık ödemelerle ilgili kara para aklama iddialarını soruşturduğu yönündeki haberlerle aynı zamana denk geliyor.

Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı, bu mali suçlamalar fırtınasının ortasında Çarşamba günü Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ile 2026 Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşmaya hazırlanıyor; Arjantin Futbol Federasyonu ise şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı.