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SSC Napoli v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

6 kelime: Napoli'nin yıldızı Real Madrid ve Mourinho'ya göz kırptı

La Liga
Serie A
J. Mourinho
S. McTominay
Real Madrid
SSC Napoli
İspanya
İtalya

Inter Milan, Napoli'den daha güçlü değil

Napoli'nin yıldızı İskoç Scott McTominay, eski teknik direktörü Portekizli José Mourinho'ya övgüler yağdırdı.

McTominay daha önce Manchester United'da Mourinho'nun yönetiminde forma giymişti; Portekizli teknik adam şu anda Real Madrid'in başında bulunuyor.

McTominay, Corriere della Sera gazetesine verdiği söyleşide şunları söyledi: "Mourinho beni Real Madrid'e gitmem için arasa mı? Eğer böyle bir şey olursa, düşünürüm."

Şunları ekledi: "Kalp ameliyatı geçirecek olmaktan endişeli değilim, bu benim başa çıkmam gereken bir sorun."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Inter Milan, Napoli'den daha güçlü değil, onları daha önce yendik, bu yüzden bunu tekrar yapamamamız için bir neden görmüyorum."

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Şöyle devam etti: "Belki de Inter'in daha güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu için mi? Hayır. Başkalarının bizden daha iyi olduğunu ya da daha güçlü oyunculara sahip olduğunu söylemek için burada asla oturmam, çünkü futbolu böyle görmüyorum. Böyle bir şeyi kabul etmek, bir zayıflık işareti olur."

Şu yorumu yaptı: "Conte'den Allegri'ye, ne değişti? İkisi farklı teknik direktörler. Conte taktik yönüne çok odaklanmıştı ve çok fazla antrenman yapıyorduk. Onunla harika iki yıl geçirdim. İstisnai bir teknik direktör ve kazanmaktan hiç durmuyor."

McTominay şunu vurguladı: "Yeni teknik direktörle işlerin nasıl gideceğini yalnızca zaman gösterecek, ama şimdiye kadar iyi bir insan ve iyi taktik fikirlere sahip. Bunları uygulamak ve biraz daha iyi oynamak için sadece zamana ihtiyacımız var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz, çünkü bu bizim için çok önemli bir konu."

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