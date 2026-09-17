Önümüzdeki pazar günü tüm gözler, İspanya Ligi'ndeki alevli bir zirve mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak Madrid derbisine ev sahipliği yapacak Wanda Metropolitano Stadı'na çevrilecek.

"Mundo Deportivo" gazetesi, maçta Atletico'nun teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone ile Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho arasında saha kenarında beklenen bir karşılaşmanın yaşanacağını yazdı.

Gerçek şu ki, her ikisi de uzun yıllardır zirvede olmasına rağmen, 2014 yılından bu yana karşı karşıya gelmediler. O dönemde Portekizli Chelsea'yi çalıştırıyordu ve Arjantinli, Lizbon'daki büyük final maçına ulaşmadan önce onu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde saf dışı bırakmıştı; Arjantinli o finali ise uzatmalarda Real Madrid'e kaybetmişti.

O günden bu yana Mourinho beş kulüpte teknik direktörlük yaptı (Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe ve Benfica) ve elbette Atletico Madrid'de kalan Simeone ile bir daha karşılaşmadı.

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Bu nedenle, ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, iki teknik direktör yalnızca 6 kez karşı karşıya geldi; bu maçlarda Portekizli teknik direktör üç galibiyet (hepsi Real Madrid ile), bir beraberlik elde etti ve iki maç kaybetti.

Bu maçların en meşhuru elbette, Atletico Madrid'in 2013 yılında Santiago Bernabeu Stadı'nda kazandığı Kral Kupası finaliydi. Bu, Mourinho'nun önceki dönemdeki Real Madrid ile son yılıydı ve Atletico'nun derbi maçlarında 14 yıllık galibiyet hasretine son veren maç oldu.

Kupa finalinden 13 yıl, kendilerini bir araya getiren son karşılaşmadan ise 12 yıl sonra Jose Mourinho ve Simeone, bu yıl ilk kez Wanda Metropolitano Stadı'nda yeniden karşı karşıya gelecek.

Bu, garanti olan yalnızca iki maçtan biri; zira Santiago Bernabeu Stadı'ndaki rövanş maçı hâlâ mart ayında oynanmak üzere planlanıyor.

Ancak futbol tahmin edilemez ve Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırmak üzere geri dönmesiyle birlikte beklenen karşılaşma olasılıkları artıyor; zira İspanya Kral Kupası'nda, İspanya Süper Kupası'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelebilirler.