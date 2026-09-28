Fransa, bugün pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde birinci grup mücadelesinin ikinci haftasında Belçika'yı 1-0 yenerek Zinedine Zidane yönetimindeki kusursuz başlangıcını sürdürdü ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Fransa, bu geceki maçtan iki dikkat çekici rakamla çıktı; biri olumsuz olup Fransa Milli Takımı'nın ilk yarıda gol atamamasıyla ilgili, diğeri ise olumlu olup Belçika karşısında resmi rekabetçi maçlardaki üstünlüğünü sürdürmesiyle ilgili.

"Stats Foot" istatistiklerine göre Fransa son 6 maçın ilk yarısında hiç gol atmadı ve yavaş hücum başlangıçları serisini sürdürdü.

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Buna karşılık Fransa, bugünkü sonuçla birlikte Belçika karşısında son 8 resmi maçının hepsini kazanarak Belçika'ya karşı dikkat çeken üstünlüğünü sürdürdü.





Fransa puanını 6'ya yükselterek grup liderliğine oturdu; Belçika ise 3 puanda kaldı.

Fransa bir sonraki maçını 2 Ekim'de İtalya'yla oynayacak, Belçika ise üçüncü haftada Türkiye ile karşılaşacak.