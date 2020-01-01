6 gollü maçta Fenerbahçe, Karagümrük'e diş geçiremedi
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Erol Bulut takımını sahaya Harun Tekin, Serhat Ahmetoğlu, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Mikael Askarov, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti, Kemal Ademi ve Pappis Cisse 11'iyle sürdü.
İkinci yarıda ise Oytun Özdoğan, Gürkan Başkan, Uğur Kaan Yıldır, Fatih Mert Çırtlık, Mame Thiam ve Eyüp Akcan da şans buldu.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Papiss Cisse, 41. dakikada Serhat Ahmetoğlu ile 45+1. dakikada Kemal Ademi kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün golleri ise 9. dakikada Erik Sabo, 80. dakikada Alparslan Erdem ve 82. dakikada Artur Sobiech'ten geldi.
Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı
Öte yandan Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki kalecisi Harun Tekin maçın 60. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kalan ve elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.