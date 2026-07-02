6 aylık tartışmanın ardından… 30 milyon, Abdulrahman Gharib’in geleceğini belirleyecek

30 milyon riyal, Al-Nassr kulübünün kanat oyuncusu Abdulrahman Gharib’in geleceğiyle ilgili 6 ay süren tartışmaların ardından onun yeni takımını belirledi.

Geçtiğimiz Haziran ayı sonunda Al-Nassr ile olan sözleşmesi sona eren Gharib'in sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine, birçok haber kaynağı Al-Hilal ve Al-Ittihad kulüplerinin önümüzdeki yaz transfer döneminde Gharib'i kadrolarına katmak istediklerini ortaya koymuştu.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, bugün Perşembe sabahı, Gharib'in Al-Nassr ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatarak 3 sezon daha kalacağını duyurdu.

29 yaşındaki oyuncu, her sezon 10 milyon riyal olmak üzere toplam 30 milyon riyal maaş alacak.

Böylece Al-Nassr, özellikle geçen Ocak ayında serbest oyuncu statüsüne geçmesinden bu yana son 6 aydır Abdulrahman Gharib'in durumuyla ilgili süren tartışmalara son verdi.

Gharib, 4 yıldır Al-Nassr'da forma giyiyor; özellikle 2022 yazında Al-Ahli'den takıma transfer olduğundan beri. Ancak geçen sezon, özellikle Asya Şampiyonlar Ligi 2'de en iyi performanslarından birini sergiledi.

Suudi kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla çeşitli turnuvalarda toplam 32 maça çıktı; bu maçlarda 6 gol attı ve 6 asist yaptı.