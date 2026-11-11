İspanyol Pep Guardiola, basındaki haberlere göre, Manchester United'ı çalıştırmak üzere ayrılmaya hazırlanan Arjantinli Mauricio Pochettino'nun yerine Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nı çalıştıracak adaylar arasına girdi.

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Mauricio Pochettino, raporlara göre bugün çarşamba günü İngiliz kulübüyle sözlü bir anlaşmaya varmasının ardından Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlenme olasılığıyla gündeme geliyor. Transferinin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi ve Carrick'in görevden alınma kararının hafta sonundan önce kendisine bildirilmesi bekleniyor.

Manchester United yönetimi, takımın elde ettiği hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle Carrick'ten mevcut milli maç arası döneminde ayrılma kararı aldı; nitekim takım, Aston Villa karşısında aldığı heyecan verici 4-4'lük beraberliğe rağmen Premier Lig'deki son 10 maçta yalnızca iki galibiyet elde edebildi.

Carrick, geçen ocak ayında Portekizli Ruben Amorim'in yerine görevi devralmış, ardından takımı üçüncü sıraya ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya taşımasının ardından mayıs ayında iki yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı; ancak sonuçlardaki gerileme geleceğini yeniden şüphe çemberine soktu.

Aston Villa karşısındaki beraberliğin ardından istifa etmeyi düşünmediğini vurgulamasına rağmen, raporlar Manchester United yönetiminin yeni teknik direktör konusunu, bu ayın 22 Kasım'ında Anfield'da oynanacak Liverpool maçından önce netleştirmek istediğine işaret etti.

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Pochettino'nun Old Trafford'a geçmesi, ABD Futbol Federasyonu'nu milli takım için yeni bir teknik direktör arayışına girmek zorunda bırakacak ve bu durum, önümüzdeki cumartesi ve çarşamba günleri Haiti karşısında oynanacak iki beklenen maçın ardından gerçekleşebilir.

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"The Athletic" gazetesi, ABD milli takımı yetkililerinin Pochettino'nun halefi için olası isimleri çoktan tartışmaya başladığını ve Guardiola'nın en önemli hedeflerden biri olarak öne çıktığını, hatta seçim sürecinde başlıca hedef olarak görüldüğünü aktardı.

Rapora göre, dünya futbolunun en önde gelen teknik direktörlerinden biriyle anlaşmaya yönelik Amerikan ilgisi doğrultusunda, İspanyol teknik direktörün ismi yeni teknik direktör arayış sürecinin farklı aşamalarında dahili olarak gündeme getirildi.

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55 yaşındaki Guardiola'nın teknik direktörlüğe dönmek için acele etmemesine rağmen rapor, kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma fikrine her zaman ilgi gösterdiğine işaret etti; bu da Amerikan teklifini onun için cazip hale getirebilir.

Guardiola, geçen temmuz ayında İtalya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından İtalya milli takımını çalıştırma fırsatını reddetmişti.

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İtalya Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, "La Repubblica" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Pep açık sözlüydü. Kısmen ailevi sebeplerle bir ara verdi, ancak herhangi bir teknik direktörlük deneyimine girecek olsaydı, bunu bizimle yapardı."

Guardiola, geçen sezonun sonunda, takımla geçirdiği 20 kupa kazandığı 10 yılın ardından Manchester City'den ayrılmış, daha sonra City Football Group (CFG) küresel elçisi görevini üstlenmişti; dolayısıyla yaklaşık 6 aydır teknik direktörlükten uzak.

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Teknik direktörlük koltuğundan uzak olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri milli takımıyla yeni bir deneyim yaşama olasılığı, işe dönüş tarihini henüz kesinleştirmemiş olan İspanyol teknik direktör için farklı bir meydan okuma teşkil edebilir.