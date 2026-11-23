Gary Neville, en yakın rakiplerinin kritik puanlar kaybettiği hafta sonunun ardından Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu rahatça koruyacağını düşünüyor. Eski bek, Liverpool karşısında alınan ağır yenilgiyle düşme hattında kalan Manchester United'ın durumunu da "utanç verici" olarak nitelendirdi.

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Arsenal şampiyonluk yarışında kontrolü ele aldı

Arsenal, Premier League şampiyonluk yarışında kontrolü sağlam biçimde ele aldı. Mikel Arteta'nın takımı, Newcastle ile 2-2 berabere kalmasının ardından zirvede altı puan farkla yer alıyor. St James' Park'ta puan kaybetmenin etkisini, en yakın rakiplerinin de tökezlemesi hafifletti.

İkinci sıradaki Brighton, Hull City'ye sürpriz bir şekilde 2-0 yenilirken Manchester City, Fulham karşısında ancak 1-1 berabere kalabildi . Puan farkını kapatan köklü devlerden tek takım Liverpool oldu. Liverpool, Anfield'da Manchester United'ı 4-0 mağlup etti .

Neville'dan iddialı Premier League tahmini

Neville, Arsenal'in 22 yıllık bekleyişin ardından geçen sezon kazandığı şampiyonluğu koruyacağını düşünüyor. Futbol yorumcusuna göre Arsenal, rakiplerinden tamamen farklı bir seviyede oynuyor.

Neville, Sky Sports podcast'inde şunları söyledi: “Premier League'de şu an ilk altıya baktığımda Arsenal açık ara öne çıkan takım ve ligi rahatça kazanacak. Ama genellikle ilk beş ya da altıda yer alan diğer takımlar uzun zamandır bu kadar kötü durumda değildi, öyle değil mi? Gerçekten zorlanıyorlar.

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“Liverpool bugün elbette biraz daha iyiydi ama Chelsea zorlanıyor, Tottenham zorlanıyor. Manchester United zorlanıyor, Manchester City ise Pep Guardiola yönetiminde belirlediği standartlara kıyasla şu anda çok gerilemiş görünüyor. Diğer takımların öne çıkmaya başladığı ve rekabetin çok daha fazla arttığı gerçekten ilginç bir dönem. Bu yıl lig çok tuhaf.”

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United yeni bir dip nokta gördü

Arsenal zirvede yer alırken United, Premier League'de 19. sıraya geriledi. Takım, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino yönetiminde kötü bir başlangıç yaptı. Leny Yoro'nun ilk on dakika içinde kırmızı kart görmesinin ardından Liverpool'a ağır biçimde yenildi. Neville, eski kulübünün içinde bulunduğu durumu sert sözlerle değerlendirdi.

Neville, “Düşme mücadelesi verdiklerine inanmıyorum,” dedi. “Sondan ikinci sıradalar ama bu durumdan çıkıp puan tablosunda yükselmeye başlayacaklarını düşünüyorum.

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“Gerçekten utanç verici. Durumları gerçekten vahim ve onları izlemek yorucu. Bu, Manchester United'ın son 53 yıldaki en kötü hâli.”

Sırada ne var?

Manchester United'ın bir an önce toparlanıp son üç sıradan çıkmanın yolunu bulması gerekiyor. Arsenal ise yaklaşan Premier League maçlarında zirvedeki puan farkını artırmayı hedefleyecek.