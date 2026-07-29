Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi kulüple yakaladığı tarihi rekorunu 53 tam maçın ardından kaybetti.

Hilal, bugün çarşamba günü karşılaştığı MC Alger'e, Avusturya'daki dış kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-0 yenildi.

Bu mağlubiyet, Hilal'in Inzaghi yönetiminde hem hazırlık hem de resmî düzeyde 53 tam maçtır aldığı ilk yenilgi ve İtalyan teknik adamın yönetiminde genel anlamda ikinci yenilgi oldu.

Suudi ekibin İtalyan teknik direktör yönetimindeki ilk ve son mağlubiyeti, geçen yıl 4 Temmuz'da 2025 Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Fluminense karşısında alınan 2-1'lik yenilgiydi.

Bunun ardından Hilal, Inzaghi yönetiminde 5'i hazırlık ve 48'i resmî olmak üzere 53 maç oynadı ve MC Alger'e yenilene kadar bu maçların hiçbirinde mağlubiyet almadı.

Doğrudur, Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e son 16 turunda Katar ekibi Al Sadd karşısında veda etmişti; ancak normal süre ve uzatmalar 3-3'lük golcü beraberlikle sona ermiş, ardından penaltı atışlarında mağlup olunmuştu.

Hatırlatmak gerekirse, Inzaghi Hilal'i 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nın başından itibaren çalıştırdı ve takımı Hizmetü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası şampiyonluğuna taşımayı başardı; ancak Suudi Ligi'ni geleneksel komşusu ve ezeli rakibi Nassr'a kaptırdı, üstelik hiçbir yenilgi almadan.